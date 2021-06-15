1200 assinantes!!! - página 190
Não. Isso é exactamente o SYMBOL!
Qual é a primeira vez que se depara com isto?
É um erro de controlo.
Uma falha.
Ou um desenho manual e carregamento manual de dados de lucro para o monitor.
Ainda não vi isso aqui, mas no volante está tudo sobre os monitores vendidos na rede de macacos.
É apenas humor))))
já alguma vez viu um terminal?
na coluna de símbolos estão os nomes dos símbolos.
Matemática, 3ª classe, repetir.
a soma dos lucros lá é 4577. não se pode contar ou não?
e que raio tem de ser a soma dos lucros se for a primeira troca na declaração? ))))
acho que o baskakov está a brincar ))))
Há seis caracteres ala. A sua soma, menos os que perderam.
Encontre algo parecido no seu sinal na secção de ESTATÍSTICAS, e depois escreva disparates ))))
Eu disse-vos em russo o que é.
Esse é o Sashka de que falava antes...
quem é este Sashka?
Encontre algo parecido no seu sinal na secção STATISTICS, e depois escreva disparates))))
Eu disse-vos em russo o que é.