1200 assinantes!!! - página 197

Fast235:

Estava a brincar com um fio, tal como estava a vazar assinantes.

Há muitos escumalha por aqui.
 
Boris Gulikov:
Há muitos escumalha por aí.

os postos foram limpos.

Lá está ele, provavelmente de férias) 211%

Tenho a certeza que ele também está a assinar por si próprio - 99,9% não há outra forma de o explicar

Bem, ele tem todas as suas contas cortadas, havia milhares de %, mas 211% é um pouco demais no ecrã

 
Milhares de por cento pode fazer... E não há nada de sobrenatural no que tem no seu ecrã... Tudo depende do depósito inicial e do próprio comércio. Eu próprio gosto de negociar de forma agressiva e a percentagem elevada por dia ou mês é a norma. Fiz 11000% num dia... Mas o próprio facto de uma negociação agressiva sugere que a conta não durará muito se a carga não for moderada... E a elevada % só vem de uma enorme carga no depósito. Aqui o risco é assumido pelo proprietário da conta sabendo que ele está morto ou vivo.
 
Depois de os Conservadores terem ganho as eleições houve uma boa oportunidade de fortalecimento da libra, se os Britânicos conseguirem chegar a acordo sobre Brexit é provável que provoque um maior crescimento e fortalecimento da libra e já nos sinais se podem ver alguns tops que já chegaram ao limite e podem a qualquer momento desmoronar-se, observando a "Onda Negra" onde 2,5 milhões de capital se acumularam, há todas as hipóteses de rebentar se a libra não se virar
 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminado esta semana


Acabei de reparar... catástrofe para o povo novamente
 
Yevhenii Levchenko:
Acabei de reparar... catástrofe para o povo novamente

Resistente

 
Vasiliy Pushkaryov:

Terminado esta semana


Que pesadelo!
 
Quantas contas têm estes árabes? Os homens dominam os sinais... :)
 
Vladimir Baskakov:
Estão a sair-se bem, porque é que todos estão a implicar com eles?
Ninguém está a dizer que não estão. Isso é óptimo! As estatísticas são reais, não são feitas perguntas... :)
 

Em Maio regozijamo-nos, em Junho arrancamos o cabelo (não guardei a imagem da ameixa)

100 assinantes regozijam-se em Agosto desde a monitorização, arrancando-lhes o cabelo em Setembro

Isto é tudo um só autor, agora ele está pronto para fazer muitos felizes novamente.


