1200 assinantes!!! - página 197
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estava a brincar com um fio, tal como estava a vazar assinantes.
Há muitos escumalha por aí.
os postos foram limpos.
Lá está ele, provavelmente de férias) 211%
Tenho a certeza que ele também está a assinar por si próprio - 99,9% não há outra forma de o explicar
Bem, ele tem todas as suas contas cortadas, havia milhares de %, mas 211% é um pouco demais no ecrã
os postos foram limpos.
Lá está ele, provavelmente de férias) 211%
Tenho a certeza que ele também está a assinar por si próprio - 99,9% não há outra forma de o explicar
Bem, ele tem todas as suas contas cortadas, havia milhares de %, mas 211% é um pouco demais no ecrã
Terminado esta semana
Acabei de reparar... catástrofe para o povo novamente
Resistente
Terminado esta semana
Estão a sair-se bem, porque é que todos estão a implicar com eles?
Em Maio regozijamo-nos, em Junho arrancamos o cabelo (não guardei a imagem da ameixa)
100 assinantes regozijam-se em Agosto desde a monitorização, arrancando-lhes o cabelo em Setembro
Isto é tudo um só autor, agora ele está pronto para fazer muitos felizes novamente.