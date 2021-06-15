1200 assinantes!!! - página 199
Sim, eu próprio já escrevi sobre isso acima.
Ahh, devo tê-lo perdido.
Mas agora o serviço de Sinais, começou a retocar a história cinzenta antes de a monitorizar e de a excluir do aumento global. Vejo que muitas pessoas recebem um sinal como este:
Esperemos que isso aconteça também a este indivíduo.
Do seu lado (MQ), seria lógico excluir do público tudo o que, por qualquer razão, fosse monitorizado em modo de sinal pessoal. Pois essa história, retocada na cor cinzenta, não foi monitorizada publicamente e não há qualquer razão para a mostrar publicamente. Talvez cheguem a isto mais cedo ou mais tarde.
Tudo no modo de sinal pessoal é a verdadeira história... Não deve haver quaisquer perguntas sobre isso...
Só que algumas pessoas publicam então um dos sinais pessoais sobreviventes com uma história que não deve ser questionada, e depois são abandonadas e surgem questões sobre a história real.S.I.: Nas contas PAMM todos estes problemas foram há muito resolvidos e foram tomadas medidas, existe um arquivo trivial de contas PAMM e se alguém decidir começar a tomar conta das contas PAMM, será pregado rapidamente, se tiver feito um PAMM não público, então não pode transferir para o público, etc., os mecanismos para combater os batoteiros são geralmente simples e bem conhecidos.
O corretor em A tem um arquivo das contas pamm. O subscritor pode pré-avaliar o histórico comercial do fornecedor. As metaquotas devem ser proibidas de apagar as contas da história. Embora se o fornecedor for um grupo de pessoas, então podem registar cada nova conta para uma pessoa diferente.
Uma das contas tem 270 contas de pamm despejadas no seu arquivo e ainda tem uma casa cheia de investidores)
É uma boa medida, mas parcial.
É preciso aguentar, as pessoas estão a correr riscos de bom grado. Provavelmente esperando obter um lucro antes de se afundar.
O topo perdeu os seus assinantes e está gradualmente a fundir-se com todos os outros. O lugar de topo está a ficar vago. À espera de que o topo chegue. O actual era o abeto médio, o anterior era o hamster, mesmo antes dele fxglow com o comércio a partir de níveis. Este é o fim da minha memória, não me consigo lembrar quem era o anterior.
Boa memória que você tem)))) Eu nem sequer me lembro do último))))