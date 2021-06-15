1200 assinantes!!! - página 201

Yevhenii Levchenko:
Nichosi! Há um bom sinal no mt5! Está a correr bem... Provavelmente nunca tive tantos subscritores em sinais mt5 antes :)

Uma visão comum. Passa com frequência. Supervisiona, calcula a média.


 
Vladimir Tkach:

Existe ainda um plano de um ano sobre o eurodólar. Uma corrida ao ouro para os intermediários

 
Ivan Butko:

Sim, os bots normais estão agora a bombear com uma absorção de 4-5%. Refiro-me aos que se têm vindo a desenvolver desde 2008 )

 
Ivan Butko:

E tem aí seis pares de jogadas. e o euro não está no primeiro ou mesmo no segundo)
 
Yevhenii Levchenko:
O homem está a crescer. Ele já venceu o MT4

Bom anúncio para MT5 xD)))
 

Parece que Mashkovets and Co. fizeram um ressurgimento. Muito reminiscente das suas técnicas - super profissional, décadas de experiência nos mercados, 3-4 anos de estatísticas win-win no MT4, e aqui no mês passado ele acabou de ouvir e registou-se no fórum. A única diferença é que no último ano não é 10 ou mais por cento de lucro, mas na sua maioria até 10%. Desta forma pode durar mais tempo, fazendo 2-5% na grelha e calculando a média e não sendo obrigado a novos subscritores com grandes percentagens.

 
Vasiliy Pushkaryov:

E a história começa sempre no início do ano.

não é uma palavrinha))))

 
Vamos ver como o comércio muda após a publicação.
 

A felicidade não durou muito tempo. As belas estatísticas foram enterradas num bloco de cinza. )

"Estilo de negociação alterado, histórico de pré-monitorização excluído do cálculo das estatísticas"

 
Vasiliy Pushkaryov:

Enviem-me um PM, por favor. Interessante ver :)
