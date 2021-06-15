1200 assinantes!!! - página 191

Novo comentário
 
Vladimir Baskakov:
Bem, eles acrescentaram uma linha por conveniência, é normal.

Para tornar isto mais claro, aqui está uma imagem de ecrã da minha conta sobre as estatísticas de voo.

Houve uma falha e foi-me adicionado manualmente um comércio com o símbolo PROFIT por alguma razão

Bem, não existe tal cadeia nos sinais.

 
Boris Gulikov:

Encontrará algo parecido no seu sinal na secção de ESTATÍSTICAS, e depois escreve disparates))))

Eu disse-vos em russo o que é.

Para tornar isto mais claro, aqui está uma imagem da minha conta sobre as estatísticas de voo.

Houve uma falha e eu adicionei manualmente uma troca com o símbolo PROFIT por alguma razão.


Para que está a escrever isto? Só as esgotos o fazem. Um corretor nunca irá adicionar uma transacção a!!!!!!!!!!! Se houver uma disputa, acrescentam um saldo especificando um depósito

[Excluído]  
Boris Gulikov:

Para tornar isto mais claro, aqui está uma imagem de ecrã da minha conta sobre as estatísticas de voo.

Houve uma falha e eu adicionei manualmente uma troca com o símbolo PROFIT por alguma razão.

Bem, não existe tal linha nos sinais.

Talvez seja uma troca.
 
Vladimir Baskakov:
Talvez seja uma troca.

Sim, bónus de boas-vindas

 
Pokers:

Para que está a escrever isso? Só as esgotos o fazem. Um corretor nunca estabelecerá um acordo!!!!!!!!!!!

O corretor não o fez.

O tipo do apoio de flyswatter fez.

E neste caso, já escreveu onde o comerciante negoceia! )))

 
Vladimir Baskakov:
Há seis caracteres ala. A sua soma, menos as não rentáveis.

Bem, pegue numa calculadora e some esses seis símbolos.

As perdas são contabilizadas.

E eu disse-vos, é a primeira troca.

Enviei-lhe por e-mail o link para as estatísticas.

 
Boris Gulikov:

E o corretor não o terminou.

O tipo do apoio do mata-moscas desenhou-o.

Mas neste caso, em que o comerciante negoceia, já o escreveu! )))

Na primeira imagem de ecrã de onde tudo começou, há uma imagem de ecrã do mt4.

[Excluído]  
Sim, as pessoas nem sequer sabem ler
 
Pokers:

Na primeira captura de ecrã de onde partiu, há uma captura de ecrã do mt4 .

Eu sei. Dei o meu exemplo pessoal.

Estes são serviços semelhantes. A história foi carregada.

E se houver uma falha no enchimento (como se houvesse uma quantidade de lucro, mas não é claro de onde veio), então é reflectido como um símbolo de Lucro.

 
Vladimir Baskakov:
Sim, as pessoas nem sequer sabem ler

aqui.

esta é a primeira troca no sinal.



1...184185186187188189190191192193194195196197198...230
Novo comentário