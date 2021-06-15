1200 assinantes!!! - página 191
Bem, eles acrescentaram uma linha por conveniência, é normal.
Para tornar isto mais claro, aqui está uma imagem de ecrã da minha conta sobre as estatísticas de voo.
Houve uma falha e foi-me adicionado manualmente um comércio com o símbolo PROFIT por alguma razão
Bem, não existe tal cadeia nos sinais.
Encontrará algo parecido no seu sinal na secção de ESTATÍSTICAS, e depois escreve disparates))))
Eu disse-vos em russo o que é.
Para que está a escrever isto? Só as esgotos o fazem. Um corretor nunca irá adicionar uma transacção a!!!!!!!!!!! Se houver uma disputa, acrescentam um saldo especificando um depósito
Bem, não existe tal linha nos sinais.
Talvez seja uma troca.
Sim, bónus de boas-vindas
O corretor não o fez.
O tipo do apoio de flyswatter fez.
E neste caso, já escreveu onde o comerciante negoceia! )))
Há seis caracteres ala. A sua soma, menos as não rentáveis.
Bem, pegue numa calculadora e some esses seis símbolos.
As perdas são contabilizadas.
E eu disse-vos, é a primeira troca.
Enviei-lhe por e-mail o link para as estatísticas.
E o corretor não o terminou.
Na primeira imagem de ecrã de onde tudo começou, há uma imagem de ecrã do mt4.
Eu sei. Dei o meu exemplo pessoal.
Estes são serviços semelhantes. A história foi carregada.
E se houver uma falha no enchimento (como se houvesse uma quantidade de lucro, mas não é claro de onde veio), então é reflectido como um símbolo de Lucro.
Sim, as pessoas nem sequer sabem ler
aqui.
esta é a primeira troca no sinal.