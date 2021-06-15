1200 assinantes!!! - página 189
O graal foi encontrado.
Num dos sinais de topo, os mestres do welltrade não se dão ao trabalho de trocar o símbolo do "lucro".
Sugiro que se renomeie o serviço de sinais "Service Humour".
(Ponha lá Petrosian como administrador)))
Ahhh)))))))
Qual é o grande problema?
10000000++++++
as cozinhas podem desenhar o que quiserem ))))
olhar para a ferramenta no comércio mais rentável))))
os rapazes não perceberam como desenhar a história na mesa.
Acabaram de desenhar à mão o lucro))))
Porquê gozar, é uma soma
é um símbolo
é um simv
Não, o montante do lucro é em milhares.
Não. Isso é exactamente o SYMBOL!
Qual é a primeira vez que o encontra?
É um erro de controlo.
Uma falha.
Ou um desenho manual e carregamento manual de dados de lucro para o monitor.
Ainda não vi isso aqui, mas no volante está em todos os monitores vendidos pela rede de macacos.
Alguma vez viu um terminal?
As colunas dos símbolos são os nomes dos símbolos.
Pegue numa calculadora e faça as contas.
É na verdade a primeira transacção.