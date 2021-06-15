1200 assinantes!!! - página 189

O graal foi encontrado.

Num dos sinais de topo, os mestres do welltrade não se dão ao trabalho de trocar o símbolo do "lucro".


Sugiro que se renomeie o serviço de sinais "Service Humour".

(Ponha lá Petrosian como administrador)))

 
EgorKim:

Num dos sinais principais, os mestres do comércio de poços facilitam e comercializam o símbolo do "lucro

Ahhh)))))))

Qual é o grande problema?

 
EgorKim:

10000000++++++

 
multiplicator:

as cozinhas podem desenhar o que quiserem ))))

olhar para a ferramenta no comércio mais rentável))))

multiplicator:

os rapazes não perceberam como desenhar a história na mesa.
Acabaram de desenhar à mão o lucro))))

Porquê zombar, esta é a quantia
 
Vladimir Baskakov:
Porquê gozar, é uma soma

é um símbolo

multiplicator:

é um simv

Não, o montante do lucro é em milhares
 
Vladimir Baskakov:
Não, o montante do lucro é em milhares.

Não. Isso é exactamente o SYMBOL!

Qual é a primeira vez que o encontra?

É um erro de controlo.

Uma falha.

Ou um desenho manual e carregamento manual de dados de lucro para o monitor.

Ainda não vi isso aqui, mas no volante está em todos os monitores vendidos pela rede de macacos.

 
Vladimir Baskakov:
Não, o montante do lucro é em milhares.

Alguma vez viu um terminal?

As colunas dos símbolos são os nomes dos símbolos.

 
Vladimir Baskakov:
Não, o montante do lucro é em milhares.

Pegue numa calculadora e faça as contas.

É na verdade a primeira transacção.

