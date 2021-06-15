1200 assinantes!!! - página 194

Novo comentário
[Excluído]  
multiplicator:

o que quer dizer?

qual deve ser o tamanho médio do comércio do fornecedor para que o sinal copie normalmente?

se o tamanho médio do comércio for inferior a 10 pips, isso já é mau?

Pode ver aí "tamanho médio do comércio".

Normalmente, se o gestor for criado para "subscrições" e para atrair investidores - ele já tem controlo sobre todos os serviços - ou seja, o seu pedido de upload para o myfxbook deve "entrar" facilmente e sem questionar.

No próprio sinal, é necessário fazer perguntas ao autor/gestor. Ele deve fazer recomendações para a cópia. É o seu "trabalho" e os seus $$$ ... ;)

Arquivos anexados:
pips_exp.png  38 kb
[Excluído]  
Vladimir Baskakov:
O que é o preço

Se for proprietário do produto/serviço, é o próprio a estabelecer o preço. O que está incluído no preço e porquê é uma pergunta para si ;)

Para sinais específicos - é necessário perguntar aos proprietários do serviço o que está "incluído no preço" ;)

 
jori77:

Se for proprietário do produto/serviço, é o próprio a estabelecer o preço. O que está incluído no preço e porquê é uma pergunta para si ;)

Para sinais específicos - é necessário perguntar aos proprietários do serviço o que está "incluído no preço" ;)

A questão ali não era sobre preços.

mas comoos "sinais de serviço " determinam o escorregamento.

[Excluído]  
multiplicator:

a questão não era sobre preços.

mas como é que o serviço de sinal mede o deslizamento

Isso faz parte da questão do "preço"... ;)


Veja: Se tiver o nosso filtro) à mão e também, já tem uma ideia de como seleccionar "riscas" -o resultado será bastante bom.

[Excluído]  
jori77:

Isso faz parte da questão do "preço"... ;)


Veja: Se tiver o nosso filtro) à mão e também, já tiver uma ideia de como seleccionar "riscas",o resultado será bastante bom.

Em qualquer caso, não vale a pena ligar-se a escalpadores. Hamster ilustrou-o bem
 
Vladimir Baskakov:
De qualquer modo, não vale a pena envolver-se com os escalpadores. Hamster ilustrou-o bem

Concordo. O escorregamento tem demasiado impacto. Um desperdício de dinheiro.

 

Não foi um grande movimento, mas os topos começaram a cair.

Mais de 2000% em Novembro

 
EgorKim:

O graal foi encontrado.

Num dos sinais de topo, os mestres do welltrade não se dão ao trabalho de trocar o símbolo do "lucro".


Sugiro que se renomeie os sinais de serviço para "Serviço YUMOR".

Faça aí um administrador Petrosian)))).

A propósito, costumava ter uma história como esta.

E agora é assim.


Aparentemente, a história foi embrulhada nos stocks de cêntimos. E após o sorteio de 40%, o feedback estava cheio de indignação: que falso, que esquema, eles tinham subscrito algo completamente diferente. Disseram que se tratava de um esquema em todo o lado.

 

Oh, meu...



O ano do porco fez sentir a sua presença...


O ano do porco deixou a sua marca...


robô ou manipulador ... -


a qualquer momento tudo pode falir ... perdendo 80 ou 100% do saldo da conta... divertido ...

 
Vasiliy Pushkaryov:

Não foi um grande movimento, mas os topos começaram a cair.

Mais de 2000% em Novembro.

Assustador

1...187188189190191192193194195196197198199200201...230
Novo comentário