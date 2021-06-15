1200 assinantes!!! - página 194
o que quer dizer?
qual deve ser o tamanho médio do comércio do fornecedor para que o sinal copie normalmente?
se o tamanho médio do comércio for inferior a 10 pips, isso já é mau?
Pode ver aí "tamanho médio do comércio".
Normalmente, se o gestor for criado para "subscrições" e para atrair investidores - ele já tem controlo sobre todos os serviços - ou seja, o seu pedido de upload para o myfxbook deve "entrar" facilmente e sem questionar.
No próprio sinal, é necessário fazer perguntas ao autor/gestor. Ele deve fazer recomendações para a cópia. É o seu "trabalho" e os seus $$$ ... ;)
O que é o preço
Para sinais específicos - é necessário perguntar aos proprietários do serviço o que está "incluído no preço" ;)
A questão ali não era sobre preços.
mas comoos "sinais de serviço " determinam o escorregamento.
Isso faz parte da questão do "preço"... ;)
Veja: Se tiver o nosso filtro(#182) à mão e também, já tem uma ideia de como seleccionar "riscas" -o resultado será bastante bom.
De qualquer modo, não vale a pena envolver-se com os escalpadores. Hamster ilustrou-o bem
Concordo. O escorregamento tem demasiado impacto. Um desperdício de dinheiro.
Não foi um grande movimento, mas os topos começaram a cair.
Mais de 2000% em Novembro
O graal foi encontrado.
Num dos sinais de topo, os mestres do welltrade não se dão ao trabalho de trocar o símbolo do "lucro".
Sugiro que se renomeie os sinais de serviço para "Serviço YUMOR".
Faça aí um administrador Petrosian)))).
A propósito, costumava ter uma história como esta.
E agora é assim.
Aparentemente, a história foi embrulhada nos stocks de cêntimos. E após o sorteio de 40%, o feedback estava cheio de indignação: que falso, que esquema, eles tinham subscrito algo completamente diferente. Disseram que se tratava de um esquema em todo o lado.
Oh, meu...
O ano do porco fez sentir a sua presença...
O ano do porco deixou a sua marca...
robô ou manipulador ... -
a qualquer momento tudo pode falir ... perdendo 80 ou 100% do saldo da conta... divertido ...
Assustador