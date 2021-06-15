1200 assinantes!!! - página 193
Era disso que eu estava a falar, elementar, sem conspiração
woah)))
qual deve ser a dimensão média do comércio de um fornecedor para um sinal a copiar normalmente?
se a dimensão média do comércio for inferior a 10 pips, isso é mau?
e o que significam estes escorregões?
está em pips por quatro dígitos?
0,1 é 0,1 de um ponto de quatro dígitos?
qual deve ser a dimensão média do comércio do fornecedor, para que o sinal seja normalmente copiado?
se o tamanho médio do comércio for inferior a 10 pips, já é mau?
e o que significam estes escorregões?
está em pips por quatro dígitos?
0,1 é 0,1 de um ponto de quatro dígitos?
Não vale a pena copiar um sinal de escalper. É mais fácil colocar um robô na conta de uma só vez.
Sinais de 50 (melhores 65) pips estão a puxar, com valores mínimos de "riscas". O sinal pode ser percorrido através do myfxbook, que mostrará o sinal.
Estas barras devem ser verdes e devem ser 0,00 no início (idealmente). E para cada instrumento. Clique em "corretor" e aparecerá uma lista de "instrumentos" com valores.
A regra de ouro é: quanto mais pequenos forem os valores, melhor. - Quanto mais preciso for a "cópia" (o resultado).
P.S. O que significam os números? Conte a "comissão extra" nos seus negócios...
não. Estes pontos são em quatro dígitos ou cinco dígitos?
0,1 é o quê? quatro dígitos, presumo eu.
Estas barras devem ser verdes e devem ser 0,00 no início (idealmente). E para cada instrumento. Clique em "corretor" e aparecerá uma lista de "instrumentos" com valores.
A regra de ouro é: quanto mais pequenos forem os valores, melhor. - Quanto mais preciso for a "cópia" (o resultado).
P.S. O que significam os números? Conte a "comissão extra" nos seus negócios...
e como são gerados estes números, no separador de deslizamento?
olhando para os corretores dos subscritores deste sinal, e olhando para que deslizes têm os subscritores?
Pode passar um sinal adicional através do myfxbook, que pode ver ali.
Como assim? "Run through myfxbook"?
Se o autor não tiver o sinal aí monitorizado - peça para que o sinal seja carregado lá.
como são formados estes números, na contribuição de escorregamento?
observar os corretores dos subscritores deste sinal, e ver que deslizes têm os subscritores?
"Preços" é uma questão fechada para mim. Para mim, é mais importante olhar para o resultado final, tendo em conta todas as "nuances".
Se quiser exactamente o resultado, é melhor agir assim#1924 e tê-lo em conta:#182
P.S. Se o "preço", não depende de mim ;)
