1200 assinantes!!! - página 196
Estes são os bots habituais.
Ou seja, uma pessoa faz aqui um monte de contas, deposita-as nas suas contas e subscreve o seu próprio sinal.
O homem sabe que está a perder ~ 30% do seu dinheiro.
Mas ele espera atrair as pessoas ao seu sinal para recuperar o dinheiro.
Como podemos ver, o olhar omnipresente da MQL não faz concessões a estes bandidos.
A administração está a fazer um bom trabalho - o que mais posso dizer.
É claro que não têm uma boa pessoa que o fizesse. É claro que não me pagariam tanto, tenho de pagar muito mais.
Bashkovetz ainda está a funcionar?
Acabou esta semana.
Ele está prestes a ter um novo sinal com uma bela história. Já era tempo de encerrar este, pois retirou o seu dinheiro aos subscritores. Estamos à espera de outro belo sinal de Bashkovtsevs com pelo menos 3 anos de perfeita história comercial :-)))) Preparem os vossos depósitos :-))
Outro lucro
O estilo de comércio mudou, o histórico de pré-monitorização está excluído do cálculo das estatísticas.
Estes são os tipos de coisas que têm aparecido com alguns dos sinais.
O que é que ele tem? O cêntimo típico é responsável por um típico burlão.
estava a subir num fio há muito tempo atrás, tal como estava a vazar assinantes.