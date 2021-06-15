1200 assinantes!!! - página 196

EgorKim:

Estes são os bots habituais.

Ou seja, uma pessoa faz aqui um monte de contas, deposita-as nas suas contas e subscreve o seu próprio sinal.

O homem sabe que está a perder ~ 30% do seu dinheiro.

Mas ele espera atrair as pessoas ao seu sinal para recuperar o dinheiro.

Como podemos ver, o olhar omnipresente da MQL não faz concessões a estes bandidos.

A administração está a fazer um bom trabalho - o que mais posso dizer.

É claro que não têm uma boa pessoa que o fizesse. É claro que não me pagariam tanto, tenho de pagar muito mais.

[Excluído]  
Bashkovetz ainda está a funcionar?
 
Vladimir Baskakov:
Acabou esta semana.


[Excluído]  
Vasiliy Pushkaryov:

Ahh, lindo. E o pseudo-corretor não ajudou.
 
Ele está prestes a ter um novo sinal com uma bela história. Já era tempo de encerrar este, pois retirou o seu dinheiro aos subscritores. Estamos à espera de outro belo sinal de Bashkovtsevs com pelo menos 3 anos de perfeita história comercial :-)))) Preparem os vossos depósitos :-))
[Excluído]  
Maksim Korotkiy:
Perguntei-lhe na sua mensagem pessoal como é que ele limpa a história.
 
Maksim Korotkiy:
Estamos ansiosos por isso. Muito interessante para ver o que vai surgir.
 

Outro lucro


 

O estilo de comércio mudou, o histórico de pré-monitorização está excluído do cálculo das estatísticas.

Estes são os tipos de coisas que têm aparecido com alguns dos sinais.

 
Boris Gulikov:

O que é que ele tem? O cêntimo típico é responsável por um típico burlão.

estava a subir num fio há muito tempo atrás, tal como estava a vazar assinantes.

