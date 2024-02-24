Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2516
Hi. Na lista? Oh, sim!! Senti mesmo falta disso. É um pouco irrelevante para o DOD, no entanto. O que estás a fazer aqui?
Tentando banir JeySu
O principal problema é que todos os dados apresentados são percebidos pela rede neural como aleatórios com o resultado correspondente. Não importa o que você faça, os dados de entrada são indistinguíveis. Mas há uma diferença! Está no Tempo. Os feiticeiros podem dizer-lhe como o deve ter em conta.
Olá, meu amigo! A esperança de todos aqueles que sofrem, que sentiram muito a sua falta no fórum, tornou-se aborrecida.
Espero que tenha resultado para si? O modelo é o mesmo - soma de incrementos, com 'correção de tempo' ?
Olá! Então e eu? Nada... Tenho estado doente, a trabalhar, a jogar xadrez... Mas a conta está viva, e eu estou a ter lucro.
O modelo de soma incremental, infelizmente, não se aplica ao mercado porque o mercado é um processo não-markoviano.
Por não-markoviano, queremos dizer uma espécie de "memória". Como interpretar isso depende de todos. Mas ela existe. Eu o uso como um "retorno à média" em um período de referência temporal específico.
Exactamente.
Embora os comerciantes não gostem da média, mas ela desempenha um papel significativo no mercado.
E já que estamos a falar de MO, seria útil pensar sobre isso - bem, há o trabalho de Kolmogorov, que cria condições prévias para a aplicabilidade do MO. Mas, Kolmogorov não levou tudo em conta, nomeadamente esta fórmula
Aqui está a primeira parte sob o integral e esta é a média cobiçada.