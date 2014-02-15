Estratégias/Trade Systems - página 13
Pessoal, a menos que se deseje estudar indicadores com algum método mais científico, não é o caso de ser feito exatamente como o Paulo está fazendo?
É uma abordagem empírica, mas me parece um método mais lúdico, prático e acessível a todos.
Paulo, é impressão minha, ou este setup funciona melhor em posições vendidas?
Estratégia Paulo Brasil - ÍNDICE GERAL
Aqui temos a Idéia Geral do Funcionamento da Estratégia, abaixo os links para uma demonstração real da estratégia começada em jan 2014, vamos ver a viabilidade dela até jun 2014
1 - Testando a estratégia (2014.01.05 23:12) - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss (2014.01.07 21:14 )
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - fecha posição vendida - entra posição comprada (2014.01.12 20:52)
4 - Saída Prematura da 2ª Entrada (2014.01.20 00:07)
5 - 3ª Entrada/4ª Entrada/ 5ª Entrada e Break Even- Todas posições vendidas (2014.01.20 02:30)
6 - Tomada de Lucro na 5ª Entrada em posição vendida - (2014.01.21 02:42)
7 - Observando o Suporte Formado após uma posição vendida também como condição para as entradas de futuras posições vendidas - (2014.01.25 02:53)
8 - 6ª Entrada/Tomada de Lucro 6ª Entrada/7ª Entrada -
Entrada Posição Comprada em 1.35869 e Stop Loss em 1.35598
Condição para COMPRAR neste momento ( 6º Trade do Mês)
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço HIGH (preço máximo), no preço máximo você vai traçar uma linha resistência. Quando o preço estiver acima desta linha de resistência somado as outras aqui descritas é sinal de entrada para Compra ok!
- Preço tem que estar acima da MA Rápida com um candle fechado ok!
- Preço tem que estar acima da MA Lenta com um candle fechado ok!
- Sinal Parabolic tem que estar abaixo do preço mínimo (a) do candle que determinou a entrada (ok!) e este candle tem que ser uma barra bullish (barra da alta) ok!
- Cruzar para cima preço SUPORTE mais próximo existente e fechar uma barra bullish acima ok!
Quanto ao Stop Loss, foi colocado logo abaixo da MA Lenta.
Observamos na imagem acima que o preço bateu num SUPORTE e pintou logo um PINBAR apontando para uma reação dos vendedores, seguindo a nossa linha de pensamento, vamos fechar o nosso 6º Trade!
Então compramos a 1.35869 e saímos no preço 1.36809, nesta situação o nosso lucro em PIPs seria igual + 94,0
Desde que iniciamos este sistema nosso lucro estaria em 125,6 + 94 = + 219, 6 PIPs
(a) Suporte PINBAR/(b)Suporte Geral do Preço
Seguindo a regra da nossa Estratégia (veja acima as regras do 6º trade) se fosse um EA, ele abriria o 7ª Trade do mês de Janeiro, posição comprada no preço 1.37187.
Agora vamos ver a questão do Stop Loss, por que eu escolhi colocar logo abaixo da Resistência mais Próxima, no preço 1.36593 e não abaixo da MA Lenta com preço de 1.36109?
Veja bem, já teríamos um lucro de 219, 6 PIPs, então eu acho prudente correr o risco de perder 59,4 PIPs ( em torno de 25% do que ganharíamos) do que em torno de 110 PIPs ( cerca de 50% do lucro em PIPs)
Temos também um outro agravante, se eu fosse seguir o meu extinto, eu seria mais prudente quanto a este 7ª Trade, particularmente num trade manual eu não entraria nesta posição porque a MA rápida está muito distante da MA Lenta (78,8 PIPs), em consequência podemos dizer que o preço está sobrecomprado !
Até pode ser que este 7º trade vingue, mas o melhor é esperar o pullback, uma aproximação da MA rápida junto MA Lenta.
Enfim mais uma idéia, se formos escrever um EA com esta estratégia, poderíamos colocar mais um parâmetro, uma distância HiLo (high/Low) em PIPs entre a MA rápida e MA Lenta: no gráfico H1 por exemplo, se esta distância for maior do que 60 PIPS (600 ticks) e houver um sinal de Negociação, o EA não entra posicionado. O EA somente entra em posição quando as distâncias entre a MA rápida e a MA Lenta for menor do que 60 PIPs (600 ticks).
9 - Saída prematura do 7º Trade e nova condição para trades
Imagens da Plataforma de Negociação MetaTrader
EURUSD, H1, 2014.01.27
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_9275.png
Devido ao que comentamos no item 8 acima, estamos fechando o 7º Trade com perda, pois acreditamos que é muito , compramos a 1.37187 e estamos saindo ao preço 1.36848 = -34,1
Balanço atual = + 219, 6 -34,1 = + 185,5
ATENÇÃO: a partir de agora vamos colocar uma nova condição para as entradas vendidas ou compradas:
No gráfico H1 que estamos fazendo ademonstração, se esta distância entre a MA rápida e a MA Lenta for maior do que 60 PIPS (600 ticks) e houver um sinal de Negociação, o EA não entra posicionado. O EA somente entra em posição quando as distâncias entre a MA rápida e a MA Lenta for menor do que 60 PIPs (600 ticks).
Gente, depois dêem uma passadinha lá no outro tópico que estou ajudando a desenvolver (https://www.mql5.com/pt/forum/18772)
Postei uma coisa interessante por lá, passem lá e deixem suas opiniões
Paulo, parabéns pelo teu setup, tá ganhando dinheiro hein cara kkkkkkkkkk
Pessoal, outra coisa, não deixem de postar mais e mais sugestões de trade systems aqui pra todo mundo acessar, isso só ajuda a fortalecer a cada um de nós
Grato
10 - Entrada 8º Trade - posição vendida
Imagens da Plataforma de Negociação MetaTrader
EURUSD, H1, 2014.01.28
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_64514.png
Se fossemos mais prudentes entraríamos abaixo do suporte (linha vermelha) que chamei de Suporte de Lateralidade, por que acredito que o preço possa andar um pouco de lado neste ponto. Mas como temos que arriscar eventualmente, preferi conseguir um pouco mais de PIPs, espero que compense. Se eu ver que vai ficar perigosa a posição saio na primeira oportunidade!
11- Fechando 8º Trade (pinbar) - Abertura 9º Trade - Fechamento 9º Trade (pinbar) - Abertura 10º e seu 1º Trainling Stop : posições vendidas
Imagens da Plataforma de Negociação MetaTrader
EURUSD, H1, 2014.01.30
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_31665.png
9º Trade - posição vendida em 1.35912 - Stop Loss em 1.36610
8º Trade - Posição vendida no preço 1.35912 / Fechamento 1.35839 (pelo PINBAR) - Balanço atual = + 183,7 +7,3 = + 191,0
10º Trade - posição vendida em 1.35629 - Stop Loss em 1.36186
10 Trade - Movendo Stop Loss para 1.35190, garantindo +43,9 PIP até o momento atual acima
MetaTrader Trading Platform Screenshots
EURUSD, H1, 2014.02.03
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_21088.png
Abrindo 11º Trade
Abrindo posição comprada no preço 1.35946 e SL 1.35503
Regras para abrir posição comprada:
- Preço cruzando para cima uma linha de resistência do último PINBAR plotado (símbolo verde para baixo, apontando para vender)
- Preço acima da MA rápida
- Preço acima do MA lenta
- Sinal Sar parabólica abaixa da vela
- Preço fechou acima de um linha de resistência ( a mesma do PinBar) com um vale altista (bullish)
- Distância HI_Lo (High - Low) em PIPs entre MA mais rápido e mais lento MA bem pequena
Movendo o Stop Loss
Arrastando o Stop Loss para o preço da entrada na posição comprada, assim se houver retração do preço ficamos no empate, observamos também na imagem acima que que o preço quase fechou no SL no preço 1.35523, a resistência agora como suporte segurou a posição vendida.