Estratégias/Trade Systems - página 8
Voce está corretissimo Paulo, tanto é que eu pedi para que ele nao me levasse a mal, pois dei o conselho a ele, mesmo sem saber qual a sua estratégia hahaha
Acabei de entrar vendido em NZDUSD também, na conta real, só pra descontrair kkkk
Verifiquem meu preço de entrada. O que acharam? Teria algum "canto" melhor para ter entrado? Quero a opinião de voces!
jbarrionuevo, se eu levar SL nesse trade voce me deve 5 cervejas Budwieser! kkkkkkkkkkkk
Aqui
Já que vc pediu opinião, acho que a chance maior da sua entrada é que vc perca no Stop Loss! Objetivo é aprendermos, então vou dizer porque não entraria no momento que você entrou, isto sem olhar os outros timeframes maiores!
A - Aqui, no preço 0.82315 temos um forte suporte , recomendo se o preço chegar novamente neste ponto tome o seu lucro, ou então mova o seu SL para o preço vendido (0.8251). O ideal seria vender quando um candle fechasse abaixo deste suporte, poderia ser no timeframe M5!
B - o seu alvo está abaixo de um suporte natural 0.82000 - sinceramente eu tomaria o lucro a 0.82100 , mas se achar que vale a pena, quando possível mova o seu SL para 0.82350
C - Basicamente eu nunca entro em operação vendida num candle ALTISTA!
D - Além da formação do tridente, como falou o Barrionuevo, eu aguardaria o pullback no fechamento do candle baixista circulada para entrar na posição vendida, aqui é opcional, ao aguardar o pullback eu poderia perder a oportunidade.
E- Eu acho seu SL apertado, colocaria acima desta resistência na linha E e acima da MA verde
E" - Eu colocaria mesmo é aqui meu SL exatamente aqui na linha E" , independente da relação custo - benefício, esse negócio de seguir regras rígidas no forex, sinceramente não funciona, eu acho que esta relação 1/3 neste trade vai lhe causar prejuízo.
Aqui
Olá meus caros colegas!! Então Rafael, vai ter que rachar a breja comigo hein!! hehehe!!
Veja que a tendência de queda é nítida, completamente nítida, reunindo todas as condições de venda da estratégia.
O que o Sr. Paulo falou é muito importante, a retração, espere ela terminar para entrar, é mais prudente e bem mais bonito, até para fazer scalping. Viu a tendência de queda? Imobilizou o inimigo. Deu a ordem após o fim da retração? Cortou o pescoço dele! Que metáfora violenta hein!! kkkkk!!
O duro é que agora estamos na sessão de Sidney, então a volatilidade está um lixo...
Siga as instruções do Paulo quanto ao seu take e o stop loss... e mais, publica o sinal, assim poderemos ver simultaneamente e comentar as entradas e saídas de cada estratégia, que cada um de nós adota...
Fica mais interessante, impactante ou melhor dizendo, chocante os acontecimentos na conta trading real, faz bem para o aprendizado, na dúvida de qualquer ordem de compra ou de venda...ponha um volume de 10 cents o pip, se a coisa der errado e o preço bater no stop, ninguém morrerá..! hehehe!!
Independente do alvo que colocarmos, o mais importante é o ponto de SAAÍIDA, seja ela com lucro ou prejuízo. A estratégia vai nos indicar claramente quando devemos sair e não teimar mais, esse momento se dará quando o preço estiver desrespeitando a média móvel simples de 55 períodos (linha verde), é nesse ponto que o operador não pode moscar. Se isto já estiver acontecendo no time frame posterior e nos dois times anteriores, tome muito cuidado ou fique alerta... a casa vai cair...
Grande abraço!!
Gostaria de lembrar a todos que falar sobre qualquer sinal do serviço de Sinais não é permitido neste fórum.
É verdade, havia me esquecido, se alguém for comentar as operações efetuadas em qualquer sinal, mandem mensagem individual.
Na minha opinião tudo isso é igual música, só aprendemos isso se tocarmos o piano ou a sanfona ou a viola, .....
Barrinuevo, concordo plenamente, ficar só olhando o melhor pianista do mundo não faz ninguém ter talento, no mercado tem que arriscar desafinar e ir aprendendo com os erros.
Gostei bastante das tuas análises a partir de 3 médias móveis, como o Paulo destacou também.
O grande problema das médias móveis é quando o mercado anda de lado, e a terceira média ajuda a filtrar isso mas muitas vezes não é suficiente.
Tuas médias me lembram o indicador TRIX, mas aqui você está estudando fatores e momentos específicos de cada média, o que permite descobrir novas estratégias e setups.
Vendo teus gráficos, fiquei curioso de ver como ficariam se inserires também em conjunto esse indicador externo, como por exemplo no gráfico abaixo:
https://www.mql5.com/en/charts/1276296/eurjpy-d1-activtrades-plc-trix-trend
Nesse link tem uma descrição melhor do TRIX e um código fonte, mas o indicador está pronto no MT5: https://www.mql5.com/en/code/76
Vejo também que você não utiliza apenas médias exponenciais como no TRIX, mas como mostra na tela com o EUR/JPY, é possível criar um indicador externo mostrando a tendência do cruzamento das três médias, o que seria uma ideia para tua análise.
Aliás minha sugestão é estudares um indicador com tua estratégia a partir da adaptação desse do TRIX, para facilitar tua análise e deixar ela mais mecânica/sistêmica, o que permitiria depois criar um trading system como comentou o Paulo.
Então figurelli, esse indicador me lembra muito o estocástico... realmente são excelentes esses indicadores, pois podem me informar divergências e me livrar de entradas falsas ou criar pontos de saída...
Eu estava usando o estocástico, mas estava apanhando muito dos preços e resolvi abandoná-lo..., vou ver como essa estratégia vai ficar com esse Trix... Com relação a identificação de sobrecompra e sobrevenda não tem muito mistério, não me ajudaria muito nesse sentido, consigo vê-los por análise técnica...no zoião!! hehehe
Que que se acha do Euro/Yene?? No timeframe D1 é retração ou reversão?
Grande abraço!
Essa é a resposta de 1M$ !!! ;-)
Não me surpreenderia se EUR/JPY ainda seguir a tendência de alta, examinando o gráfico semanal de EUR/JPY (W1) abaixo.
https://www.mql5.com/en/charts/1276442/eurjpy-w1-activtrades-plc-eur-jpy-weekly-trix-trend
Quantos analistas fazem essa análise com prazo tão longo? A maioria chega no máximo em D1, mas W1 para EUR/JPY é impressionante, seguindo uma tendência de alta deste julho de 2012!
Pode ter certeza que muitos robôs estão de olho nessa tendência, principalmente nesses períodos altos.
E, na prática, o TRIX para EUR/JPY em W1 ainda está com tendência forte de alta.