Estratégias/Trade Systems - página 12
Gente, baseado em algumas idéias do seguinte tópico www.mql5.com/pt/forum/18408 onde alguns dos nossos amigos discutiram sobre a validade dos indicadores clássicos nos dias de hoje...
Eu lanço a seguinte pergunta para vocês aqui neste tópico: Quais indicadores na opinião de vocês expressam melhor as movimentações dos preços do mercado nos dias de hoje? Seriam os mesmos indicadores clássicos porém melhorados? Ou seriam outros indicadores?
De tanto criar/testar indicadores/estratégias/sinais minha conclusão é que todo e qualquer indicador de mercado, se corretamente configurado para uma estratégia que realmente identifica o padrão da vez, como diz o Rodrigo, pode ser lucrativo.
Ou seja, a meu ver o indicador por si só não é o mais importante, já que a decisão do trader de definir os pontos de compra/venda/espera a partir do que está visualizando no indicador, formando sua estratégia, é que faz a diferença.
Rafael, respondo tua pergunta com outra pergunta: quantas estratégias é possível criar com apenas um indicador, por exemplo o IFR (nesse caso um oscilador)?
Figurelli, é lógico que incontáveis estratégias, e quando juntamos mais dois, três, quatro ou quantos indicadores quisermos, as possíveis combinações criadas alcançam o infinito!
A resposta que eu esperava de vocês era que vocês falassem alguns exemplos de indicadores, ou seja, dessem nomes aos bois. Mas isso não quer dizer que tua resposta tá errada, pelo contrário, é a resposta mais sensata para se falar, pois hoje sabe-se que determinar um sucesso ou fracasso de um setup depende de muitas variáveis, como fundamentos do ativo, apetite ao risco do trader, e até mesmo o psicológico, como a capacidade do trader de aceitar o que o setup tem a nos oferecer
Mais um ensinamento guardado :)
Grato.
Se fosse pra escolher um, dar nome aos bois como vc disse rs, eu sem dúvida escolheria o IFR, dentro dos meus testes apesar de perder muitas boas entradas/saidas, quando ele indica compra (abaixo dos 20~30 dependendo do papel), geralmente vale a pena comprar, se bem ajustado proporciona lucros bons. pra ser mais específico ainda, o IFR(14)
Entendo, mas sempre é complexo recomendar ou indicar algum grupo de indicadores, talvez uma forma melhor seja você propor uma lista de indicadores para fazermos análise e buscarmos formas de construir boas estratégias com eles ou comparações com outros indicadores.
Exato, parece uma resposta óbvia mas muita gente confunde indicador com estratégia ou ainda sinal de investimento.
É exatamente isto que estou fazendo, veja o indice abaixo, neste final de semana vou atualizar os acontecimentos referente ao andamento da estratégia.
Estratégia Paulo Brasil - INDICE GERAL
Aqui temos a Idéia Geral do Funcionamento da Estratégia, abaixo os links para uma demonstração real da estratégia começada em jan 2014, vamos ver a viabilidade dela até jun 2014
1 - Testando a estratégia (2014.01.05 23:12) - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss (2014.01.07 21:14 )
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - fecha posição vendida - entra posição comprada (2014.01.12 20:52)
4 - Saída Prematura da 2ª Entrada (2014.01.20 00:07)
5 - 3ª Entrada/4ª Entrada/ 5ª Entrada e Break Even- Todas posições vendidas (2014.01.20 02:30)
6 - Tomada de Lucro na 5ª Entrada em posição vendida - (2014.01.21 02:42)
Isso pode virar uma pesquisa no fórum... por que não?
A primeira coisa a fazer é encontrar uma maneira de avaliar a eficácia de um indicador. Uma forma objetiva Quero dizer, com a possibilidade de comparar os resultados com um outro. Mas é um pouco do tópico.
Concordo com o Malacarne e o Alain, seria ótima essa linha, mas também vejo como assunto para um novo tópico, focado em pesquisa como o Malacarne sugere.
7 - Observando o Suporte Formado após uma posição vendida também como condição para as entradas de futuras posições vendidas
Observamos na imagem acima que além do preço BAIXO do PINBAR ( simbolo vermelho) como suporte, temos também uma outra linha suporte no menor preço alcançado!
Então aqui podemos acrescentar uma outra condição nesta estratégia que é respeitar as resistências e suportes. Nesta situação além das condições da estratégia ocorrerem para abrir uma ordem VENDIDA, será necessário um candle bearish fechar abaixo da linha suporte no preço 1.35074.
Vamos acompanhar a evolução dos preços na próxima imagem
A nossa regra geral para abrir posição vendida é:
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço HIGH (preço máximo), no preço máximo você vai traçar um linha resistência. Quando aparece o PinBar nesta condição somado as outras abaixo descritas é sinal de entrada para Venda
- Candle PinBar mostrando sinal para Stop Loss (simbolo vermelho) no Preço LOW (preço mínimo), no preço mínimo você vai traçar uma linha suporte. Quando o preço estiver acima desta linha de suporte somado as outras condições aqui descritas é sinal de entrada para Venda
- Preço tem que estar abaixo da MA Rápida com um candle fechado
- Preço tem que estar abaixo da MA Lenta com um candle fechado
- Quanto ao PinBar não é sempre que ele é plotado, então ele não é condição obrigatória, mas quando é mostrado tem que ser levado em consideração
Entrar com uma Ordem:
Sinal Parabolic tem que estar acima do preço High (preço máximo) do candle que determinou a entrada e este candle tem que ser uma barra bearish (barra da baixa)
Observe que o candle na imagem que está pintado de laranja tem todas as condições acima para entrarmos VENDIDO! Porém será uma entrada muito apertada devido ao último suporte de preço formado.
Então não entramos na posição vendida e esperamos uma confirmação quando o preço fechar com um candle bearish abaixo do último suporte de preço formado.