Estratégias/Trade Systems - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então Rafael, esse setup parece promissor, mas é a forma como vc vai utilizá-lo é que vai marcar a otimização do mesmo.
Por exemplo, em trades curtos ou longos, o stop e o target devem sempre ser proporcionais ao timeframe no qual vc viu o sinal. Se for fazer scalping, lembre-se que só podemos usar até 30 minutos, mais que isso fica fora de base.
Última coisa que eu aprendi:
1) pegue esse setup que vc aprendeu e jogue-o no meta 4, salve a configuração que vc fez em um template.
2)abra o examinador de estratégias e rode algum período no timeframe que vc quiser testar.
3)quando o gráfico for aberto e o tempo começar a correr controle-o para uma velocidade legível.
4)abra o setup que vc salvou em um template nesse gráfico que está correndo.
5)pronto, agora é só se deleitar com a sua estratégia, aprender com ela e ir otimizando-a.
Isso é muito eficiente pra mim, consigo ver se a minha estratégia tem muitos ou poucos pontos de entrada e saída falsos, vejo a qualidade dela e assim vou fazendo melhoramentos.
Grande abraço!
Pois é barrionuevo, faz três anos que conheço metatrader 4 e não sabia dessa funcionalidade... Meus parabéns pela Dica!
Será que em MT5 existe esta possibilidade? Vc já tentou?
Rafael, este Teu tópico está fantástico!
Como moderador eu posso editar a sua primeira postagem, vc me autoriza a colocar o indice neste primeira postagem? Assim quem entra pela primeira vez vai poder escolher o assunto rapidamente !
Pois é barrionuevo, faz três anos que conheço metatrader 4 e não sabia dessa funcionalidade... Meus parabéns pela Dica!
Será que em MT5 existe esta possibilidade? Vc já tentou?
Olá Sr. Paulo! Tudo bem?
Então, tentei no meta 5 mas não consegui não, ele não nos dá essa oportunidade, já no meta 4 é muito legal para treinar a estratégia e aprender muito sobre ela.
Olá Sr. Paulo! Tudo bem?
Então, tentei no meta 5 mas não consegui não, ele não nos dá essa oportunidade, já no meta 4 é muito legal para treinar a estratégia e aprender muito sobre ela.
Tudo na Graça de Deus Barrionuevo!
Cara, vou lhe pedir um favor, se for possível.
Vc teria condições de abrir um novo tópico com a sugestão de Título: Teste a sua estratégia com indicadores sem a necessidade de construir um EA para isto - Veja Aqui! (se preferir coloque outro título)
Neste tópico vc nos ensinaria passo a passo como faz isto em MT4, com imagens e pode ser a sua estrategia de 3 MAS.
Se for possível, agente agradece !!!
Tudo na Graça de Deus Barrionuevo!
Cara, vou lhe pedir um favor, se for possível.
Vc teria condições de abrir um novo tópico com a sugestão de Título: Teste a sua estratégia com indicadores sem a necessidade de construir um EA para isto - Veja Aqui! (se preferir coloque outro título)
Neste tópico vc nos ensinaria passo a passo como faz isto em MT4, com imagens e pode ser a sua estrategia de 3 MAS.
Se for possível, agente agradece !!!
Sim Sr. Paulo, seria uma prazer! Hoje estou meio sem tempo, mas vamos fazer sim!
Ótima ideia.
Seguindo a nossa Estratégia segue abaixo a nova postagem. Vou postar os subtópicos do índice em cada postagem, assim o índice principal não fica sobrecarregado.
Estratégia Paulo Brasil - idéia geral
1 - Testando a estratégia - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada
4- Saída Prematura da 2ª Entrada - Veja a abaixo
Clique no item lincado nº 3 para entender!!!
Seguindo a Idéia Geral e a observação do item 3 nós fechamos a nossa entrada comprada em 1.36737, no fechamento do candle com o desenho do sinal PINBAR no preço 1.36718.
Então fechamos com - 1,9 PIPs
Lucro Anterior + 88,90 PIPs
Saldo Atual + 87 PIPs
Sobre o Indicador PINBAR
- Se sinal verde acima do Preço Alto, então pode ser que uma provável posição comprada se confirme. Neste caso o sinal vermelho é uma linha SUPORTE a ser vencida pelo preço afim de entrar com uma posição contrário
- Se sinal verde abaixo do Preço Baixo, então pode ser que uma provável posição vendida se confirme. Neste caso o sinal vermelho é uma linha RESISTÊNCIA a ser vencida pelo preço afim de entrar com uma posição contrário
No exemplo da Imagem acima, estávamos com um posição comprada aberta no fechamento da vela anterior, logo após um cruzamento da MA Rápida pela MA Lenta (ou seja pode ser um falso sinal), logo em seguida, na mesma vela que nós entramos com a ordem comprada é pintado um PINBAR, por prudência fechamos a ordem perdendo pouco e traçamos uma Linha RESISTÊNCIA (a). Se o preço fechar acima desta linha e demais condições da estratégia se cumprirem, então nós compramos novamente.
Sim Sr. Paulo, seria uma prazer! Hoje estou meio sem tempo, mas vamos fazer sim!
Ótima ideia.
Que Legal! Vamos aguardar, afinal que quer trabalhar com investimentos em ações ou forex tem que aprender a ter paciencia! :D
Estratégia Paulo Brasil - idéia geral
1 - Testando a estratégia - 1ª entrada posição vendida
2 - Traiiling Stop - Arrastando o Stop Loss
3 - Tomada de Lucro 1ª Entrada e 2ª Entrada - fecha posição vendida - entra posição comprada
4- Saída Prematura da 2ª Entrada -
5 - 3ª Entrada/4ª Entrada/ 5ª Entrada e Break Even- Todas posições vendidas
3ª Entrada - posição vendida
Aqui temos todas as condições para uma nova entrada: Preço abaixo duas MAs, MA Rápida cruza MA Lenta para baixo, SAR parabólica acima do preço alto, fechou um candle de baixa (bearish), no PINBAR anterior temos um simbolo verde apontando o trade para posição vendida.
Então entramos no preço 1.36225 com o Stop Loss no preço 1.36499 acima da Linha Resistência do PINBAR e também do sinal SAR parabólica. Poderia ser a 1.36505 ou 1.35510
Fechando 3ª Entrada Posição Vendida
PINBAR apontando para direção contrária foi plotado, no fechamento do candle, fechamos a posição.
(note que temos dois PINBAR anteriores, mas ele estão confirmando a posição vendida, pois o simbolo verde do PINBAR está apontando para posição vendida, então continua a posição continuou vendida)
Preço de entrada = 1.36225 ....... Preço de saída = 1.36156 ........ Lucro = + 6,9 PIPs
4ª Entrada - posição vendida
Aqui temos todas as condições para uma nova entrada: Preço abaixo duas MAs, MA Rápida cruza MA Lenta para baixo, SAR parabólica acima do preço alto, fechou um candle de baixa (bearish), o PINBAR está com simbolo verde apontando o trade para posição comprada, mas o preço fechou abaixo da sombra da vela onde está pintado o PINBAR, esta ação do preço confirma uma posição vendida junto com as outras condições estabelecidas .
Entramos na posição vendida com preço 1.35971 e com o Stop Loss no preço 1.36499
Fechando 4ª Entrada Posição Vendida
PINBAR apontando para direção contrária foi plotado, no fechamento do candle, fechamos a posição.
Preço de entrada = 1.35971 ....... Preço de saída = 1.35957 ........ Lucro = + 1,3 PIPs
5ª Entrada - posição vendida
Aqui temos todas as condições para uma nova entrada: Preço abaixo duas MAs, MA Rápida cruza MA Lenta para baixo, SAR parabólica acima do preço alto, fechou um candle de baixa (bearish), o PINBAR está com simbolo verde apontando o trade para posição comprada, mas o preço fechou abaixo da sombra da vela onde está pintado o PINBAR, esta ação do preço confirma uma posição vendida junto com as outras condições estabelecidas .
Entramos na posição vendida com preço 1.35772 e com o Stop Loss no preço 1.36499
Movendo Stop Loss da 5ª Entrada Posição Vendida
Aproveitando a área de resistência pintada de azul acima, movemos nosso Stop Loss para o Empate!
Mesmo Preço de Entrada da posição vendida= 1.35772
Acho muito legal este tópico iniciado pelo Rafael, vou ajudar complementando o índice que Rafael iniciou:
Página 1: Postagem inicial do Tópico - Rafael inaugura tópico e lança a idéia para sugestões de estratégias com o indicador Heiken Ashi Smoothed
Página 2: Referência a estratégia chamada Osmoretti - esta estrategia está disponível no forum TradersBrasil
Página 3: Estratégia BRAINWASHING SYSTEM
Página 4: Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources
Página 5: Estratégia Paulo Brasil - idéia geral e teste da estratégia em andamento, com meta até Jun 2014
Página 6: Sugestão de Rodrigo Otavio - uma estratégia simples com dois indicadores sendo testada em Rede Neural
Página 7: Estratégia 3 MAs - sugestão Barrionuevo
7.1 - Comentário 1
7.2 - Comentário 2
7.3 - Comentário 3
7.4 - Comentário 4
7.5 - Comentário 5
7.6 - Comentário 6
7.7 - Comentário 7
7.8 - Comentário 8
7.9 - Comentário 9
Página 8: Indicador Fibonacci - sugestão Barrionuevo
Página 9: Estratégia com 2 MAs e MACD - Sugestão Rafael Toscano
9.1 - Comentário 1
Rafael, este Teu tópico está fantástico!
Como moderador eu posso editar a sua primeira postagem, vc me autoriza a colocar o indice neste primeira postagem? Assim quem entra pela primeira vez vai poder escolher o assunto rapidamente !