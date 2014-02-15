Estratégias/Trade Systems - página 11
Paulo, pode sim editar a minha primeira postagem, fique a vontade para isso... Se for para a melhoria do topico, vá em frente amigo!
Pessoal, quem opera com análise fundamentalista também pode ficar a vontade para publicar seus métodos aqui! Quem operar com análise fundamentalista e que gostaria de publicar algum método por aqui, sintam-se a vontade, pois quando abri este tópico minha intenção é que todos que quiserem, publiquem algo relacionados à estratégias no mercado, independente qual for.
Eu particularmente não sei de quase nada de análise fundamentalista, faço minha tomada de decisões baseado na análise técnica, mas sei que muita gente se utiliza das notícias e dos sentimentos do mercado para tomarem decisões, isso pode ajudar muito aos outros
Grato
Estratégia Paulo Brasil - INDICE GERAL
MetaTrader Trading Platform Screenshots
EURUSD, H1, 2014.01.21
ForexTime Ltd., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_2222.png
Observamos que foi pintado um PINBAR com o símbolo verde apontando acima do candle fechado, indicando uma possível reversão, então vamos sair e tomar nosso Lucro (ver iten 5). Lembrando que se o preço vencer a linha suporte violeta formada no preço baixo do PINBAR e fechar um candle , se as outras condições permitirem, abriremos outra Posição Vendida
Total Ganho até o momento = + 87 PIPs
Entrada da posição vendida nº 5= 1.35772 Fechamento Posição Vendida = 1,35468 Tomada de Lucro = +30,4
Tomada de Lucro nº 4 = + 1,3 PIPs
Tomada de Lucro nº 3 = + 6,9 PIPs
Saldo Atual da Estratégia = + 125,6 PIP
Estratégia Paulo Brasil - INDICE GERAL
Observamos que foi pintado um PINBAR com o símbolo verde apontando acima do candle fechado, indicando uma possível reversão, então vamos sair e tomar nosso Lucro (ver iten 5). Lembrando que se o preço vencer a linha suporte violeta formada no preço baixo do PINBAR e fechar um candle , se as outras condições permitirem, abriremos outra Posição Vendida
Total Ganho até o momento = + 87 PIPs
Entrada da posição vendida nº 5= 1.35772 Fechamento Posição Vendida = 1,35468 Tomada de Lucro = +30,4
Tomada de Lucro nº 4 = + 1,3 PIPs
Tomada de Lucro nº 3 = + 6,9 PIPs
Saldo Atual da Estratégia = + 125,6 PIP
Sem problemas Rafael!
A fórmula é simples:
1 - Margem Liberada do balanço * Risco em % = Valor para Arriscar Ex: 1300 USD * 3% = 39 USD
2 - Valor para Arriscar / Nr Pips do Stop Loss = Valor a perder por PIP 39 USD / 100 PIPs = 0,39 USD
3 - Valor a perder por PIP * Valor Monetário para 1 PIP = Tamanho do Lote 0,39 USD * 0,10 USD = 0,039 ... 0,04
Nota: o valor monetário de cada PIP difere entre os pares de moeda, mas a maioria é nesta proporção!
Obrigado Paulo. Mas eu tenho uma dúvida, porque voce não considerou também a alavancegem?
Rafael, neste meu critério eu acho que é indiferente, eu já testei demo 1:400 1:200 1:100 1:50 e em todas as alavancagens sempre 1 pip = 0,10 usd
Veja abaixo um teste de um EA em várias alavancagens, fiz agora para vc ver que é indiferente
Rafael, neste meu critério eu acho que é indiferente, eu já testei demo 1:400 1:200 1:100 1:50 e em todas as alavancagens sempre 1 pip = 0,10 usd
Veja abaixo um teste de um EA em várias alavancagens, fiz agora para vc ver que é indiferente
Ah beleza, agora entendi Paulo. O seu método leva apenas a quantidade de dinheiro e o volume, ou seja, a exposição ao risco. Valeu Paulo!
P.S.: Eu costumo arriscar geralmente 2% do meu capital nas minhas operações :)
Gente, baseado em algumas idéias do seguinte tópico www.mql5.com/pt/forum/18408 onde alguns dos nossos amigos discutiram sobre a validade dos indicadores clássicos nos dias de hoje...
Eu lanço a seguinte pergunta para vocês aqui neste tópico: Quais indicadores na opinião de vocês expressam melhor as movimentações dos preços do mercado nos dias de hoje? Seriam os mesmos indicadores clássicos porém melhorados? Ou seriam outros indicadores?
Olá Rafael, pra ser muito sincero pra você já tem algum tempo que eu deixei de usar os indicadores "tradicionais"... a única exceção eu abro para médias móveis. Se puder, tente dar uma olhada em dois estilos de operação não-baseados em indicadores "tradicionais": order flow (usa indicadores, mas próprios para o estilo de operação) e price action...
Sou adepto de order flow e price action e, como disse, dentro das ferramentas tradicionais, a única que ainda deposito confiança são mesmo as médias móveis.
Abraços,
Malacarne