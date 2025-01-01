DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCArrayLongAddArray 

ddArray

Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array.

bool  AddArray(
   const CArrayLong*  src      // Pointer to the source
   )

Parâmetros

src

[in]  Ponteiro para uma instância de classe CArrayLong - elementos fontes para adicionar.

Valor do Retorno

verdadeiro com sucesso, falso - se você não pode adicionar itens.

Exemplo

//--- example for CArrayLong::AddArray(const CArrayLong*)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayLong *src=new CArrayLong;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- add another array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Array addition error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }