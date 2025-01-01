CArrayLong

CArrayLong ist eine Klasse des dynamischen Arrays von Variablen vom Typ long oder ulong.

Beschreibung

Klasse CArrayLong bietet die Möglichkeit mit einem dynamischen Array von Variablen vom Typ long oder ulong zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Array-Elementen hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, ein Array zu sortieren, in einem Sortierten Array zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.

Deklaration

class CArrayLong : public CArray

Kopf

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray CArrayLong Direkte Ableitungen CRealVolumeBuffer, CTickVolumeBuffer, CTimeBuffer

Gruppen der Klassenmethode

Speicherverwaltung Reserve Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen Resize Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere) Shutdown Klärt ein Array mit vollständige Speicherfreigabe Füllung Add Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu AddArray Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu AddArray Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu Insert Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein InsertArray Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein InsertArray Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein AssignArray Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array AssignArray Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array Änderung Update Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays Shift Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung Löschen Delete Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays DeleteRange Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays Zugriff At Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays Vergleich CompareArray Vergleicht ein Array mit einem anderen Array CompareArray Vergleicht ein Array mit einem anderen Array Operationen mit einem sortierten Array InsertSort Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein Search Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist SearchGreat Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als das Muster ist SearchLess Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als das Muster ist SearchGreatOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist SearchLessOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als oder gleich dem Muster ist SearchFirst Sucht nach dem ersten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist SearchLast Sucht nach dem letzten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist SearchLinear Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist Eingabe/Ausgabe virtual Save Speichert Array-Daten in eine Datei virtual Load Lädt Array-Daten aus einer Datei virtual Type Erhält die Array-Typ-Identifikator.