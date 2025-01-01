DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDateTimeDate 

Data (Método Set de data e tempo)

Define a data com o tipo datetime.

void  Date(
   const datetime      value         // date
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo datetime.

Valor de retorno

Nenhum.

Data (Método Set MqlDateTime)

Define a data com o tipo MqlDateTime.

void  Date(
   const MqlDateTime   &value        // date
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo MqlDateTime.

Valor de retorno

Nenhum.