ShortMonthName

Obtém nome abreviado do mês

string  ShortMonthName()  const

Obtém nome abreviado do mês pelo índice.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // month index
   )  const

Parâmetros

num

[in]  Índice do mês (1-12).

Valor de retorno

Nome abreviado do mês.