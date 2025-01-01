Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Obtém nome abreviado do mês string ShortMonthName() const Obtém nome abreviado do mês pelo índice. string ShortMonthName( const int num // month index ) const Parâmetros num [in] Índice do mês (1-12). Valor de retorno Nome abreviado do mês. MonthName DayName