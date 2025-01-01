Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDateTimeShortDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortDayName Obtém nome abreviado do dia da semana. string ShortDayName() const Obtém nome abreviado do dia da semana pelo índice. string ShortDayName( const int num // day index ) const Parâmetros num [in] Índice do dia (0-6). Valor de retorno Nome abreviado do dia. DayName DaysInMonth