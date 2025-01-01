DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDateTimeShortDayName 

ShortDayName

Obtém nome abreviado do dia da semana.

string  ShortDayName()  const

Obtém nome abreviado do dia da semana pelo índice.

string  ShortDayName(
   const int      num         // day index
   )  const

Parâmetros

num

[in]  Índice do dia (0-6).

Valor de retorno

Nome abreviado do dia.