Time (Método Set datetime)

Define tempo com o tipo datetime.

void  Time(
   const datetime      value         // time
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo datetime.

Valor de retorno

Nenhum.

Tempo (Método Set MqlDateTime)

Define tempo com o tipo MqlDateTime.

void  Time(
   const MqlDateTime   &value        // time
   )

Parâmetros

value

[in]  Valor do tipo MqlDateTime.

Valor de retorno

Nenhum.

