BmpActiveName (Método Get)

Obtém o nome do arquivo bmp para o estado ativo.

string  BmpActiveName()  const

Valor de retorno

Nome de arquivo bmp para o estado ativo.

Observação

O controle se torna ativo quando o cursor do mouse está pairando sobre ele.

BmpActiveName (Método Set)

Define o nome do arquivo bmp para o estado ativo.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // file name
   )

Parâmetros

name

[in]  Nome do arquivo bmp para o estado ativo.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.