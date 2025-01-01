BmpPassiveName (Método Get)

Obtém o nome do arquivo bmp para o estado passivo de controle.

string BmpPassiveName() const

Valor de retorno

Nome de arquivo bmp para o estado passivo de controle.

BmpPassiveName (Método Set)

Define o nome do arquivo bmp para o estado passivo.

bool BmpPassiveName(

const string name

)

Parâmetros

name

[in] Nome do arquivo bmp para o estado passivo de controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.