BmpPassiveName (Método Get)

Obtém o nome do arquivo bmp para o estado passivo de controle.

string  BmpPassiveName()  const

Valor de retorno

Nome de arquivo bmp para o estado passivo de controle.

BmpPassiveName (Método Set)

Define o nome do arquivo bmp para o estado passivo.

bool  BmpPassiveName(
   const string  name      // file name
   )

Parâmetros

name

[in]  Nome do arquivo bmp para o estado passivo de controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.