BmpActiveName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l'état actif.

string BmpActiveName() const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état actif.

Note

Le contrôle devient actif lorsque le curseur de la souris passe au-dessus.

BmpActiveName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état actif

bool BmpActiveName(

const string name

)

Paramètres

name

[in] Nom du fichier bmp pour l'état actif.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon