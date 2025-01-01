- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpActiveName (Méthode "Get")
Retourne le nom du fichier bmp pour l'état actif.
|
string BmpActiveName() const
Valeur de retour
Nom du fichier bmp pour l'état actif.
Note
Le contrôle devient actif lorsque le curseur de la souris passe au-dessus.
BmpActiveName (Méthode "Set")
Définit le nom du fichier bmp pour l'état actif
|
bool BmpActiveName(
Paramètres
name
[in] Nom du fichier bmp pour l'état actif.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon