BmpActiveName (Metodo Get)
Ottiene il nome del file BMP per lo stato attivo.
|
string BmpActiveName() const
Valore di ritorno
Nome del file BMP per lo stato attivo.
Nota
Il controllo si attiva quando il cursore del mouse passa su di esso.
BmpActiveName (Metodo Set)
Imposta il nome del file BMP per lo stato attivo.
|
bool BmpActiveName(
Parametri
name
[in] Nome del file BMP per lo stato attivo.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.