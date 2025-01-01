DocumentazioneSezioni
BmpActiveName (Metodo Get)

Ottiene il nome del file BMP per lo stato attivo.

string  BmpActiveName()  const

Valore di ritorno

Nome del file BMP per lo stato attivo.

Nota

Il controllo si attiva quando il cursore del mouse passa su di esso.

BmpActiveName (Metodo Set)

Imposta il nome del file BMP per lo stato attivo.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // nome del file
   )

Parametri

name

[in] Nome del file BMP per lo stato attivo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.