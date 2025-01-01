DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCBmpButtonBmpOnName 

BmpOnName (Método Get)

Obtém o nome do arquivo bmp para o estado ON.

string  BmpOnName()  const

Valor de retorno

Nome do arquivo de bmp para o estado ON.

BmpOnName (Método Set)

Define o nome do arquivo bmp para o estado ON.

bool  BmpOnName(
   const string  name      // file name
   )

Parâmetros

name

[in]  Nome do arquivo bmp para o estado ON.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.