BmpOnName (Método Get)

Obtém o nome do arquivo bmp para o estado ON.

string BmpOnName() const

Valor de retorno

Nome do arquivo de bmp para o estado ON.

BmpOnName (Método Set)

Define o nome do arquivo bmp para o estado ON.

bool BmpOnName(

const string name

)

Parâmetros

name

[in] Nome do arquivo bmp para o estado ON.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.