- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOnName (Método Get)
Obtém o nome do arquivo bmp para o estado ON.
|
string BmpOnName() const
Valor de retorno
Nome do arquivo de bmp para o estado ON.
BmpOnName (Método Set)
Define o nome do arquivo bmp para o estado ON.
|
bool BmpOnName(
Parâmetros
name
[in] Nome do arquivo bmp para o estado ON.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.