BmpNames

Define o nome do arquivo bmp de controle

bool  BmpNames(
   const string  off="",      // file name
   const string  on=""        // file name
   )

Parâmetros

off=""
[in]  Nome do arquivo bmp para o estado OFF.

on=""
[in]  Nome do arquivo bmp para o estado ON.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.