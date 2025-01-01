DocumentaçãoSeções
Define o nome do arquivo bmp de controle

bool  BmpNames(
   const string  off="",     // file name
   const string  on=""       // file name
   )

Parâmetros

off=""

[in]  Nome do arquivo bmp para o estado OFF.

on=""

[in]  Nome do arquivo bmp para o estado ON.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.