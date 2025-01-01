DokumentationKategorien
BmpActiveName (Get-Methode)

Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im aktiven Zustand.

string  BmpActiveName()  const

Rückgabewert

Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im aktiven Zustand.

Hinweis

Ein Steuerelement ist aktiv, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet.

BmpActiveName (Set-Methode)

Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im aktiven Zustand.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // Dateiname
   )

Parameter

name

[in]  Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im aktiven Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.