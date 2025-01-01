- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpActiveName (Get-Methode)
Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im aktiven Zustand.
|
string BmpActiveName() const
Rückgabewert
Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im aktiven Zustand.
Hinweis
Ein Steuerelement ist aktiv, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet.
BmpActiveName (Set-Methode)
Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton im aktiven Zustand.
|
bool BmpActiveName(
Parameter
name
[in] Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im aktiven Zustand.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.