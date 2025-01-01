DocumentaçãoSeções
OnMouseDown

O manipulador de eventos do controle "MouseDown".

virtual bool  OnMouseDown()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "MouseDown" ocorre quando o botão esquerdo do mouse é pressionado no controle.