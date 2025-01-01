- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOffName (Método Get)
Obtém o nome do arquivo bmp para o estado OFF.
|
string BmpOffName() const
Valor de retorno
Nome do arquivo de bmp para o estado OFF.
BmpOffName (Método Set)
Define o nome do arquivo bmp para o estado OFF.
|
bool BmpOffName(
Parâmetros
name
[in] Nome do arquivo bmp para o estado OFF.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.