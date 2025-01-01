ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpActiveName 

BmpActiveName（Get メソッド）

アクティブ状態での bmp ファイルの名称を取得します。

string  BmpActiveName()  const

戻り値

アクティブ状態での bmp ファイルの名称

注意事項

コントロールは、マウスカーソルがその上でホバリングされた時にアクティブになります。

BmpActiveName（Set メソッド）

アクティブ状態での bmp ファイルの名称を設定します。

bool  BmpActiveName(
  const string  name      // ファイル名
  ）

パラメータ

name

[in]  アクティブ状態での bmp ファイルの名称

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false