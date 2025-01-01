DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCBmpButtonBmpActiveName 

BmpActiveName (Método Get)

Obtiene el nombre del archivo bmp para el estado activo.

string  BmpActiveName()  const

Valor devuelto

Nombre del archivo bmp para el estado activo.

Nota

El control se activa al pasar por encima el cursor del ratón.

BmpActiveName (Método Set)

Establece el nombre del archivo bmp para el estado activo.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // nombre del archivo
   )

Parámetros

name

[in]  Nombre del archivo bmp para el estado activo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.