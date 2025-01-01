- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpActiveName (Método Get)
Obtiene el nombre del archivo bmp para el estado activo.
|
string BmpActiveName() const
Valor devuelto
Nombre del archivo bmp para el estado activo.
Nota
El control se activa al pasar por encima el cursor del ratón.
BmpActiveName (Método Set)
Establece el nombre del archivo bmp para el estado activo.
|
bool BmpActiveName(
Parámetros
name
[in] Nombre del archivo bmp para el estado activo.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.