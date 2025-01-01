MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpActiveName
- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpActiveName (Get method)
활성 상태의 bmp 파일명을 가져옵니다.
|
string BmpActiveName() const
Return Value
활성 상태의 bmp 파일 이름.
Note
마우스 커서 그것 위에 떠 있는 제어 활발히 진행됩니다.
BmpActiveName (Set method)
활성 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.
|
bool BmpActiveName(
Parameters
name
[in] 활성 상태의 bmp 파일명.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.