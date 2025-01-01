문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpActiveName 

BmpActiveName (Get method)

활성 상태의 bmp 파일명을 가져옵니다.

string  BmpActiveName()  const

Return Value

활성 상태의 bmp 파일 이름.

Note

마우스 커서 그것 위에 떠 있는 제어 활발히 진행됩니다.

BmpActiveName (Set method)

활성 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // 파일명
   )

Parameters

name

[in]  활성 상태의 bmp 파일명.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.