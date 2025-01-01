BmpActiveName (метод Get)

Получает имя bmp-файла для отображения элемента управления CBmpButton в активном состоянии.

string BmpActiveName() const

Возвращаемое значение

Имя bmp-файла для отображения элемента в активном состоянии.

Примечание

Элемент управления является активным, если указатель мыши находится на элементе управления.

BmpActiveName (метод Set)

Устанавливает имя bmp-файла для отображения элемента CBmpButton в активном состоянии.

bool BmpActiveName(

const string name

)

Параметры

name

[in] Имя bmp-файла для отображения элемента в активном состоянии.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.