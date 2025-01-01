DocumentaçãoSeções
OnMouseUp

O manipulador de eventos do controle "MouseUp" (botão esquerdo do mouse liberando o botão).

virtual bool  OnMouseUp()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "MouseUp" ocorre quando o botão esquerdo do mouse é liberado no controle.