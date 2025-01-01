Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCBmpButtonOnMouseUp CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp OnMouseUp O manipulador de eventos do controle "MouseUp" (botão esquerdo do mouse liberando o botão). virtual bool OnMouseUp() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. Observação O evento "MouseUp" ocorre quando o botão esquerdo do mouse é liberado no controle. OnMouseDown CButton