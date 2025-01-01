- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpActiveName (Get Yöntemi)
Aktif durum için kullanılacak bmp dosyasının ismini alır.
|
string BmpActiveName() const
Dönüş değeri
Aktif durum için bmp dosyası ismi.
Not
Kontrol, fare işaretçisi ile üzerinde gezinildiğinde aktif hale gelir.
BmpActiveName (Set Yöntemi)
Aktif durum için kullanılacak bmp dosyasının ismini ayarlar.
|
bool BmpActiveName(
Parametreler
name
[in] Aktif durum için bmp dosyası ismi.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.