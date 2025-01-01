DokümantasyonBölümler
BmpActiveName (Get Yöntemi)

Aktif durum için kullanılacak bmp dosyasının ismini alır.

string  BmpActiveName()  const

Dönüş değeri

Aktif durum için bmp dosyası ismi.

Not

Kontrol, fare işaretçisi ile üzerinde gezinildiğinde aktif hale gelir.

BmpActiveName (Set Yöntemi)

Aktif durum için kullanılacak bmp dosyasının ismini ayarlar.

bool  BmpActiveName(
   const string  name      // dosya ismi
   )

Parametreler

name

[in]  Aktif durum için bmp dosyası ismi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.