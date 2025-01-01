DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCBmpButtonBorder 

Border (Método Get)

Obtém a propriedade do controle "Border" (largura da borda).

int  Border()  const

Valor de retorno

A propriedade "Border" .

Border (Método Set)

Define a propriedade do controle "Border" (largura da borda).

bool  Border(
   const int  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor da propriedade "Border".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.