Border (Método Get)

Obtém a propriedade do controle "Border" (largura da borda).

int Border() const

Valor de retorno

A propriedade "Border" .

Border (Método Set)

Define a propriedade do controle "Border" (largura da borda).

bool Border(

const int value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor da propriedade "Border".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.