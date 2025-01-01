Operações de Atribuição

O valor da expressão que inclui uma dada operação é o valor a esquerda do operando após a atribuição:

Atribuindo o valor x para a variável y y = x;

As seguintes operações unem operações ariméticas e binárias com operações de atribuição:

Adicionando x à variável y y += x;

Subtraindo x da variável y y -= x;

Multiplicando a variável y por x y *= x;

Dividindo a variável y por x y /= x;

Resto da divisão da variável y por x y %= x;

Operação AND bit a bit de representações binárias de y e x y &= x;

Operação OR bit a bit de representações binárias de y e x y |= x;

Operação OR Exclusivo bit a bit de representações binárias de y e x y ^= x;

Operações bit a bit podem ser aplicados somente em inteiros. Ao realizar a operação de deslocamento lógico da representação de y para direita/esquerda em x bits, os 5 menores dígitos binários do valor de x são usados, os bits maiores são descartados, isto é, o deslocamento é feito para 0-31 bits.

Pela operação %= (resto da divisão de y por x), o sinal resultante é igual ao sinal do número dividido.

O operador de atribuição pode ser usado várias vezes em uma expressão. Neste caso o processamento da expressão é realizado da esquerda para direta:

y=x=3;

Primeiro, a variável x será atribuída o valor 3, então a variável y será atribuída o valor de x, isto é, também 3.

