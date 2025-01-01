- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Operações de Atribuição
O valor da expressão que inclui uma dada operação é o valor a esquerda do operando após a atribuição:
|
Atribuindo o valor x para a variável y y = x;
As seguintes operações unem operações ariméticas e binárias com operações de atribuição:
|
Adicionando x à variável y y += x;
Operações bit a bit podem ser aplicados somente em inteiros. Ao realizar a operação de deslocamento lógico da representação de y para direita/esquerda em x bits, os 5 menores dígitos binários do valor de x são usados, os bits maiores são descartados, isto é, o deslocamento é feito para 0-31 bits.
Pela operação %= (resto da divisão de y por x), o sinal resultante é igual ao sinal do número dividido.
O operador de atribuição pode ser usado várias vezes em uma expressão. Neste caso o processamento da expressão é realizado da esquerda para direta:
|
y=x=3;
Primeiro, a variável x será atribuída o valor 3, então a variável y será atribuída o valor de x, isto é, também 3.
