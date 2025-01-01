DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperações e ExpressõesOperações de Atribuição 

Operações de Atribuição

O valor da expressão que inclui uma dada operação é o valor a esquerda do operando após a atribuição:

Atribuindo o valor x para a variável y                                 y = x;

As seguintes operações unem operações ariméticas e binárias com operações de atribuição:

Adicionando x à variável y                                             y += x;
Subtraindo x da variável y                                             y -= x;
Multiplicando a variável y por x                                       y *= x;
Dividindo a variável y por x                                           y /= x;
Resto da divisão da variável y por x                                   y %= x;
Operação AND bit a bit de representações binárias de y e x             y &= x;
Operação AND bit a bit de representações binárias de y e x             y &= x;
Operação AND bit a bit de representações binárias de y e x             y &= x;
Operação OR bit a bit de representações binárias de y e x              y |= x;
Operação OR Exclusivo bit a bit de representações binárias de y e x    y ^= x;

Operações bit a bit podem ser aplicados somente em inteiros. Ao realizar a operação de deslocamento lógico da representação de y para direita/esquerda em x bits, os 5 menores dígitos binários do valor de x são usados, os bits maiores são descartados, isto é, o deslocamento é feito para 0-31 bits.

Pela operação %= (resto da divisão de y por x), o sinal resultante é igual ao sinal do número dividido.

O operador de atribuição pode ser usado várias vezes em uma expressão. Neste caso o processamento da expressão é realizado da esquerda para direta:

 y=x=3;

Primeiro, a variável x será atribuída o valor 3, então a variável y será atribuída o valor de x, isto é, também 3.

Também Veja

Regras de Precedência