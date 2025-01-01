우선 순위 규칙

표의 각 작업 그룹에는 동일한 우선 순위가 지정됩니다. 작업의 우선 순위가 높을수록 테이블에서 그룹의 위치가 높아집니다. 우선 순위 규칙에 따라 연산자 및 피연산자 그룹이 결정됩니다.

주의: MQL5 언어의 작업 우선 순위는 C++에서 채택된 우선 순위에 해당하며 MQL4 언어로 주어진 우선 순위와 다릅니다.

연산 설명 실행 순서 () [] . 함수 호출 배열 요소 참조 구조 요소 참조 왼쪽에서 오른쪽으로 ! ~ – ++ -- (type) sizeof 논리 부정 비트 부정(보완) 부호 변경 1씩 증가 1씩 감소 타입캐스팅 크기 결정(바이트) 오른쪽에서 왼쪽으로 * / % 곱하기 나누기 모듈 분할 왼쪽에서 오른쪽으로 + – 더하기 빼기 왼쪽에서 오른쪽으로 << >> 좌측 이동 우측 이동 왼쪽에서 오른쪽으로 < <= > >= 미만 이하 초과 이상 왼쪽에서 오른쪽으로 == != 같음 같지않음 왼쪽에서 오른쪽으로 & 비트 AND 연산 왼쪽에서 오른쪽으로 ^ 비트 제외 OR 왼쪽에서 오른쪽으로 | 비트 OR 연산 왼쪽에서 오른쪽으로 && 논리 AND 연산 왼쪽에서 오른쪽으로 || 논리 OR 연산 왼쪽에서 오른쪽으로 ?: 조건부 연산자 오른쪽에서 왼쪽으로 = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= 대입 대입 포함 곱셈 대입 포함 나눗셈 대입 포함 모듈 대입 포함 덧셈 대입 포함 뺄셈 대입 포함 좌측 이동 대입 포함 우측 이동 대입 포함 비트 AND 대입 제외 OR 대입 포함 비트 OR 오른쪽에서 왼쪽으로 , 콤마 왼쪽에서 오른쪽으로

작업 실행 순서를 변경하려면 우선 순위가 높은 괄호를 사용합니다.