우선 순위 규칙
표의 각 작업 그룹에는 동일한 우선 순위가 지정됩니다. 작업의 우선 순위가 높을수록 테이블에서 그룹의 위치가 높아집니다. 우선 순위 규칙에 따라 연산자 및 피연산자 그룹이 결정됩니다.
주의: MQL5 언어의 작업 우선 순위는 C++에서 채택된 우선 순위에 해당하며 MQL4 언어로 주어진 우선 순위와 다릅니다.
|
연산
|
설명
|
실행 순서
|
()
[]
.
|
함수 호출
배열 요소 참조
구조 요소 참조
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
!
~
–
++
--
(type)
sizeof
|
논리 부정
비트 부정(보완)
부호 변경
1씩 증가
1씩 감소
타입캐스팅
크기 결정(바이트)
|
오른쪽에서 왼쪽으로
|
*
/
%
|
곱하기
나누기
모듈 분할
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
+
–
|
더하기
빼기
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
<<
>>
|
좌측 이동
우측 이동
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
<
<=
>
>=
|
미만
이하
초과
이상
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
==
!=
|
같음
같지않음
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
&
|
비트 AND 연산
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
^
|
비트 제외 OR
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
|
|
비트 OR 연산
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
&&
|
논리 AND 연산
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
||
|
논리 OR 연산
|
왼쪽에서 오른쪽으로
|
?:
|
조건부 연산자
|
오른쪽에서 왼쪽으로
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
대입
대입 포함 곱셈
대입 포함 나눗셈
대입 포함 모듈
대입 포함 덧셈
대입 포함 뺄셈
대입 포함 좌측 이동
대입 포함 우측 이동
대입 포함 비트 AND
대입 제외 OR
대입 포함 비트 OR
|
오른쪽에서 왼쪽으로
|
,
|
콤마
|
왼쪽에서 오른쪽으로
작업 실행 순서를 변경하려면 우선 순위가 높은 괄호를 사용합니다.