Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperações e Expressões
- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Operações e Expressões
Alguns caracteres e seqüências de caractere são de uma importância especial. Existem os chamados símbolos de operação, por exemplo:
|
+ - * / % Símbolos de operações aritméticas
Os símbolos de operação são usados em expressões e têm sentido quando operandos apropriados são dados a eles. Sinais de pontuação são enfatizados, da mesma forma. Existem parênteses, chaves, vírgula, dois pontos, e ponto e vírgula.
Símbolos de operação, sinais de pontuação, e espaços são usados para separar elementos de linguagem uns dos outros.
Esta seção contém a descrição dos seguintes tópicos: