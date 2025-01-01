Operações e Expressões

Alguns caracteres e seqüências de caractere são de uma importância especial. Existem os chamados símbolos de operação, por exemplo:

+ - * / % Símbolos de operações aritméticas

&& || Símbolos de operações lógicas

= += *= Caracteres de operador de atribuição

Os símbolos de operação são usados em expressões e têm sentido quando operandos apropriados são dados a eles. Sinais de pontuação são enfatizados, da mesma forma. Existem parênteses, chaves, vírgula, dois pontos, e ponto e vírgula.

Símbolos de operação, sinais de pontuação, e espaços são usados para separar elementos de linguagem uns dos outros.

Esta seção contém a descrição dos seguintes tópicos: