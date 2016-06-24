Participe de nossa página de fãs
Nevalyashka_BreakdownLevel - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 707
- Avaliação:
-
- Publicado:
A estratégia de negociação - a quebra do valor máximo/mínimo do período selecionado.
Para compensar as ordens não rentáveis, utilize o "tumbler", com um aumento no lote no princípio de Martingale.
Este EA calcula os preços máximos e mínimos no intervalo de tempo entre
TimeStart (horário de início do período de observação) e
TimeEnd (horário final do período de observação)
Assim você pode escolher o que for mais ideal para o período de negociação.
Em seguida, em excesso ao preço máximo deste período, exibido uma garantia de compra. Se o preço for abaixo da mínima, então está para venda.
O stop loss é exposto na borda oposta do período.
TP expostos a um nível igual a altura do período de observação.
As ordens em aberto podem ser fechadas em determinados momentos do EA
TimeCloseOrder (horário de encerramento de todas as ordens)
Se você definir TimeCloseOrde = 0 ou menos que TimeEnd, então as ordens de fechamento irá passar, excluindo o TimeCloseOrder.
Se a ordem é fechada pelo loss, abre-se uma ordem inversa com o aumento pelo fator do lote de K_martin.
A nova ordem é colocada de tal forma para cobrir a perda resultante. Se a ordem foi fechada com lucro, em seguida, o EA aguarda o lançamento do próximo período (TimeEnd) e todas as repetições.
ParâmetroNo_Loss - Ir para nenhuma perda, quando uma ordem atingir o valor da metade de seu Take Profit, o SL é transferido para o nível da ordem em aberto
Um Expert Advisor se comporta melhor em corretoras com 4 e 5 caracteres, mas não vai funcionar na DC, onde é barrado com as ordens de descoberta
Período, um período de tempo alocado para o gráfico de preços.
Para ter sucesso no âmbito desta estratégia deve-se entender claramente que o preço pode fazer um "avanço". Ou seja, levar em conta as notícias em tempo crítico e as sessões de abertura.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9658
