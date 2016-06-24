A estratégia de negociação - a quebra do valor máximo/mínimo do período selecionado.

Para compensar as ordens não rentáveis, utilize o "tumbler", com um aumento no lote no princípio de Martingale.

Este EA calcula os preços máximos e mínimos no intervalo de tempo entre

TimeStart (horário de início do período de observação) e

TimeEnd (horário final do período de observação)

Assim você pode escolher o que for mais ideal para o período de negociação.

Em seguida, em excesso ao preço máximo deste período, exibido uma garantia de compra. Se o preço for abaixo da mínima, então está para venda.

O stop loss é exposto na borda oposta do período.

TP expostos a um nível igual a altura do período de observação.

As ordens em aberto podem ser fechadas em determinados momentos do EA

TimeCloseOrder (horário de encerramento de todas as ordens)



Se você definir TimeCloseOrde = 0 ou menos que TimeEnd, então as ordens de fechamento irá passar, excluindo o TimeCloseOrder.

Se a ordem é fechada pelo loss, abre-se uma ordem inversa com o aumento pelo fator do lote de K_martin.

A nova ordem é colocada de tal forma para cobrir a perda resultante. Se a ordem foi fechada com lucro, em seguida, o EA aguarda o lançamento do próximo período (TimeEnd) e todas as repetições.

ParâmetroNo_Loss - Ir para nenhuma perda, quando uma ordem atingir o valor da metade de seu Take Profit, o SL é transferido para o nível da ordem em aberto

Um Expert Advisor se comporta melhor em corretoras com 4 e 5 caracteres, mas não vai funcionar na DC, onde é barrado com as ordens de descoberta









Período, um período de tempo alocado para o gráfico de preços.



Para ter sucesso no âmbito desta estratégia deve-se entender claramente que o preço pode fazer um "avanço". Ou seja, levar em conta as notícias em tempo crítico e as sessões de abertura.

