Indicador Vortex - indicador para MetaTrader 4
- 1514
Este indicador é apresentado no artigo "The Vortex Indicator" que aparece na edição de janeiro de 2010 da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Consulte esse artigo para uma descrição do indicador, bem como as idéias de negociação para o indicador.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9429
