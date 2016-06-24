CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador Vortex - indicador para MetaTrader 4

Este indicador é apresentado no artigo "The Vortex Indicator" que aparece na edição de janeiro de 2010 da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Consulte esse artigo para uma descrição do indicador, bem como as idéias de negociação para o indicador.


Indicador Vortex

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9429

