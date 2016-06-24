CodeBaseSeções
Sig_CCI - indicador para MetaTrader 4

Descrição:

O indicador se baseia no simples CCI.

Quando o seu valor cruza o nível 100 de cima, ele envia um sinal de venda.

Quando o seu valor cruzar o nível -100 de baixo para cima, ele envia um sinal de compra.

Tudo é simples.

Ele dá um bom sinal, é claro que ele dê algo de errado, você pode adicionar algum filtro para filtrá-los.

Além disso, você pode abrir uma ordem para cada sinal, com SL em 2-3 pontos superior/inferior da máxima/mínima do preço de 2-3 velas anteriores.

O valor de Take Profit pode ser definido usando a sua visão e ambição :)

Observação do editor:

Note que é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida com o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-lasaqui.

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9365

