Descrição:



O indicador se baseia no simples CCI.

Quando o seu valor cruza o nível 100 de cima, ele envia um sinal de venda.

Quando o seu valor cruzar o nível -100 de baixo para cima, ele envia um sinal de compra.



Tudo é simples.

Ele dá um bom sinal, é claro que ele dê algo de errado, você pode adicionar algum filtro para filtrá-los.

Além disso, você pode abrir uma ordem para cada sinal, com SL em 2-3 pontos superior/inferior da máxima/mínima do preço de 2-3 velas anteriores.

O valor de Take Profit pode ser definido usando a sua visão e ambição :)



Imagem:



Observação do editor:



Note que é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida com o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-lasaqui.

