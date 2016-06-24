Participe de nossa página de fãs
Sig_CCI - indicador para MetaTrader 4
Descrição:
O indicador se baseia no simples CCI.
Quando o seu valor cruza o nível 100 de cima, ele envia um sinal de venda.
Quando o seu valor cruzar o nível -100 de baixo para cima, ele envia um sinal de compra.
Tudo é simples.
Ele dá um bom sinal, é claro que ele dê algo de errado, você pode adicionar algum filtro para filtrá-los.
Além disso, você pode abrir uma ordem para cada sinal, com SL em 2-3 pontos superior/inferior da máxima/mínima do preço de 2-3 velas anteriores.
O valor de Take Profit pode ser definido usando a sua visão e ambição :)
Observação do editor:
Note que é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida com o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-lasaqui.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9365
