Данный индикатор основан на простом CCI.



При пересечении CCI уровня 100 сверху вниз подаётся сигнал на продажу.



При пересечении CCI уровня -100 снизу вверх подаёт сигнал на покупку.



Всё просто. Даёт довольно таки хорошие сигналы. конечно немало ложных, но они отсеиваются каким-нибудь фильтром.



Можно также открывать при каждом сигнале ордер по ходу сигнала стоп лосс ставя на 2-3 пункта выше/ниже максимума/минимума 2-3 предыдущих свечей. Тейк профит по усмотрению и жадности.

