Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sig_CCI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12520
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Данный индикатор основан на простом CCI.
При пересечении CCI уровня 100 сверху вниз подаётся сигнал на продажу.
При пересечении CCI уровня -100 снизу вверх подаёт сигнал на покупку.
Всё просто. Даёт довольно таки хорошие сигналы. конечно немало ложных, но они отсеиваются каким-нибудь фильтром.
Можно также открывать при каждом сигнале ордер по ходу сигнала стоп лосс ставя на 2-3 пункта выше/ниже максимума/минимума 2-3 предыдущих свечей. Тейк профит по усмотрению и жадности.
Картинка:
Графики Ренко являются одним из типов графиков, созданных японскими трейдерами. Одно из основных отличий графиков Renko от графиков баров, линий или японских свечей состоит в том, что Ренко не учитывает ни время, ни объем торгов.ChartPlusChartV3
Программа для протоколирования фактов появления возможных нерыночных котировок. Добавлена возможность самостоятельной обработки события отклонения при помощи скрипта на mql.
Скрипт удаляет объекты по цвету.Скальпер для агрессивной полуавтоматической торговли
Контртрендовая стратегия