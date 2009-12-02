CodeBaseРазделы
Индикаторы

Sig_CCI - индикатор для MetaTrader 4

Russian English Español Deutsch Português
12520
(8)
Описание:

Данный индикатор основан на простом CCI.

При пересечении CCI уровня 100 сверху вниз подаётся сигнал на продажу.

При пересечении CCI уровня -100 снизу вверх подаёт сигнал на покупку.

Всё просто. Даёт довольно таки хорошие сигналы. конечно немало ложных, но они отсеиваются каким-нибудь фильтром.

Можно также открывать при каждом сигнале ордер по ходу сигнала стоп лосс ставя на 2-3 пункта выше/ниже максимума/минимума 2-3 предыдущих свечей. Тейк профит по усмотрению и жадности.

Картинка:


Графики Ренко являются одним из типов графиков, созданных японскими трейдерами. Одно из основных отличий графиков Renko от графиков баров, линий или японских свечей состоит в том, что Ренко не учитывает ни время, ни объем торгов.

Программа для протоколирования фактов появления возможных нерыночных котировок. Добавлена возможность самостоятельной обработки события отклонения при помощи скрипта на mql.

Скрипт удаляет объекты по цвету.

Контртрендовая стратегия