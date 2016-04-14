und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Sig_CCI - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Der Indikator basiert auf einem simplen CCI.
Bin sein Wert den Wert 100 von oben nach unten schneidet, sendet er ein Verkaufssignal.
Bin sein Wert den Wert - 100 von unten nach oben schneidet, sendet er ein Kaufsignal
Das ist sehr einfach.
Er gibt einige gute Signale und natürlich auch ein paar Falsche, aber Sie können ja noch mit ein paar weiteren Filtern arbeiten.
Zudem können Sie auch Orders öffnen, die einen Stop Loss mit zwei bis drei Punkten oberhalb oder unterhalb des letzten Maximums/Minimums der letzten zwei bis drei letzten Kerzen haben.
Das Textfeld können Sie nach Ihren eigenen Wünschen einstellen. :)
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.
Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9365
