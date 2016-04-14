CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Sig_CCI - Indikator für den MetaTrader 4

Федор | German English Русский Español Português
Ansichten:
816
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Sig_CCI.mq4 (2.86 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beschreibung:

Der Indikator basiert auf einem simplen CCI.

Bin sein Wert den Wert 100 von oben nach unten schneidet, sendet er ein Verkaufssignal.

Bin sein Wert den Wert - 100 von unten nach oben schneidet, sendet er ein Kaufsignal

Das ist sehr einfach.

Er gibt einige gute Signale und natürlich auch ein paar Falsche, aber Sie können ja noch mit ein paar weiteren Filtern arbeiten.

Zudem können Sie auch Orders öffnen, die einen Stop Loss mit zwei bis drei Punkten oberhalb oder unterhalb des letzten Maximums/Minimums der letzten zwei bis drei letzten Kerzen haben.

Das Textfeld können Sie nach Ihren eigenen Wünschen einstellen. :)

Bild:

Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9365

ChartPlusChartV3 ChartPlusChartV3

Dieses Programm protokolliert Kurse von Brokern, die außerhalb des Marktes liegen mit Hilfe der Metatrader Plattform. Hinzugefügt: Es gibt nun die Möglichkeit beim Auftreten von "non-market"-Kursen Ihr eigenes Script zu starten.

The aggressive semi-automated scalping EA The aggressive semi-automated scalping EA

Verwendung in M1 Charts. Wählen Sie manuell Long, Short oder Short und Long in Abhängigkeit von der Trendrichtung. Schließen Sie offene Orders, welche in die falsche Richtung handeln.

ArrayVirtualOrders ArrayVirtualOrders

Eine Bibliothek für das virtuelle Handeln.

Elliott Waves Indikator Elliott Waves Indikator

Dieser Indikator hilft bei der Verwendung von Elliott Wellen, wie sie in dem Buch "Trade Chaos" von Bill Williams beschrieben werden.