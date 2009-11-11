CodeBaseРазделы
LineMA - индикатор для MetaTrader 4

Ещё одно усреднение усреднений. Если линия зелёная, то только бай, если красная, то только селл. Ничего нового, просто более наглядно.



