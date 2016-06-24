Participe de nossa página de fãs
Indicador de Tendência para vários períodos gráficos - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Vladimir Hlystov
O indicador mostra uma tabela da tendência de vários períodos gráficos no canto inferior esquerdo do gráfico.
Muitas vezes, antes de abrir uma posição o trader examina vários períodos gráficos para determinar a tendência atual e para encontrar as confirmações de suas próprias intenções.
Este procedimento pode levar um longo tempo e sempre existe a possibilidade de errar na determinação da tendência.
Eu gostaria de sugerir a utilização deste indicador. Ele examina todos os períodos gráficos, usando as diferentes formas de determinação de tendências e fornece instruções gerais na forma de matriz no canto do gráfico.
Há 4 tipos de determinação da tendência para serem usadas:
0 - no indicador do deslocamento
1 - um preço mais ou menos a média + deslocamento
2 - na MA 5/13/34 (quando a de 5 está acima da de 13 e 34 - tendência é de alta, quando a de 5 está abaixo da de 13 e 34 - a tendência é descendente, se está entre 13 e 34 - está lateralizado)
3 - um maneira para a determinação da tendência utilizando o MACD 5/34/5
Se você quiser adicionar seu próprio método, por favor, me escreva.
Fig 1. A matriz de tendência para JPY
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9316
