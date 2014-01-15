CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exemplo de uso do IndicatorParameters() - expert para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1936
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A linguagem MQL5 possui a possibilidade de se obter informações sobre o número de parâmetros de entrada, o tipo e os valores de cada manipulador de indicador.

Esse Expert Advisor ilustra o uso da função IndicatorParameters().

Demonstração:



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/915

Versão do EA Jolly Roger Versão do EA Jolly Roger

Inspirado pelo Expert Advisor Pirat no Campeonato de Negociação Automatizada 2011.

ZigZag Ideal ZigZag Ideal

Este é um ZigZag simples, mas muito rápido, sem picos suspensos ou errados. Este indicador foi desenvolvido para usar em EAs. O tempo de recuperação de picos foi otimizado.

Corrected Average (CA) Corrected Average (CA)

Indicador Média Corrigida por A.Uhl (também conhecido como o "Média móvel ideal").

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

Um script simples para mudar os timeframes básicos. Ele permite mudar um período gráfico usando teclas de atalho.