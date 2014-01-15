Participe de nossa página de fãs
Exemplo de uso do IndicatorParameters() - expert para MetaTrader 5
1936
- 1936
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
A linguagem MQL5 possui a possibilidade de se obter informações sobre o número de parâmetros de entrada, o tipo e os valores de cada manipulador de indicador.
Esse Expert Advisor ilustra o uso da função IndicatorParameters().
Demonstração:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/915
