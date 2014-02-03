这是一个简单但是非常快速的之字线指标.



没有暂停或者错误的顶峰. 顶峰的获取已经进行了对时间的优化

优势:

在计算中最有价值的函数是iBarShift. 它完全替代了所有需要获取顶峰的循环. 这样, 它被ArrayBSearch所替代. 这表明本指标比它在 MQL4 中的对应指标效率更高;

每个柱所有必要的数据每时每刻都能够访问, 而且EA交易还可以在历史中的任何时间访问它们; 没有暂停; 使用更加有效的方法寻找峰谷, 不需要搜索指标值; 非常快速; 在历史中有插入数据和切换时段时都能正确工作; 很适合在EA交易中使用.

劣势:

内存需求大. ZigZag 需要两个缓冲区 (因为有延迟所以一个不够) 以正确绘制, 而这里要使用5个缓冲区. 以我的观点, 这点不利完全可以被优势 #6所超越. 没有一个快速 ZigZags 能够在两个缓冲区基础上正确处理历史的插入. 有额外的线. 这是为了能够使EA交易中能够看到数据. 这些线不应该被显示.

原则:

ZigZag 是根据通道原则绘制的. 通道宽度可以通过点数 (IdealZZ) 定义或者百分比 (IdealZZP)定义

获取峰谷:

input int ChannelWidth= 100 ; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; void OnInit () { LastTime = 0 ; ZZHandle = iCustom ( _Symbol , Period (), "IdealZZ" , ChannelWidth); } bool GetValue( double dir, int bar, int prevBar, double &peak, int &peakBar, datetime &peakTime, const datetime &T[]) { if (dir< 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else if (dir> 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else { return ( false ); } return ( true ); } void SetPt( string name, double price, datetime time) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_ARROW , 0 ,time,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ARROWCODE , 108 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (LastTime==T[ 0 ]) return (rates_total); LastTime=T[ 0 ]; ArraySetAsSeries (T, true ); double dir_[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 4 , 1 , 1 ,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[ 0 ]; double rdir=-dir; if (dir== EMPTY_VALUE ) return (rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if ( GetValue(dir, 1 , 0 ,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1, 0 ,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt( "1" ,v1,t1); SetPt( "2" ,v2,t2); SetPt( "3" ,v3,t3); SetPt( "4" ,v4,t4); SetPt( "5" ,v5,t5); Print (v1, " " ,v2, " " ,v3, " " ,v4, " " ,v5, " " ,i1, " " ,i2, " " ,i3, " " ,i4, " " ,i5); } else { Print ( "看起来出错了..." ); } return (rates_total); }

本实例是一个标记(一个柱一次)了前5个顶峰 (包含正在形成的)的指标.

注意!如果启用了零柱形模式, 代码可能工作不正确



零柱形模式:

此模式可以在 DrawZeroBar 代码中启用. 它是默认禁用的. 也不推荐启用它, 特别是在EA交易中使用此指标时.

尽情享用吧. 发现任何缺陷请通知我.