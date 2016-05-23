CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

VisualOpenOrderWithMM - script para MetaTrader 4

Christo Tsvetanov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
904
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Scrip para colocar Stop Loss de acordo com o valor de risco definido.

Deslocamos e deixamos o script no gráfico nesse lugar onde deve estar o stop loss. Aparece uma janela onde se pode alterar o risco. O valor atual é 0.05 o que significa 5% da perda máxima (se o stop loss não for atingido). Calcula-se o volume e a posição é aberta.

Se você não quiser uma janela de aviso, então, localize no texto as linhas:

#property show_inputs

e remova-as.

Se você quiser controle total, em seguida, pressione Ctrl + O e selecione "Confirmação Manual":

Então, antes da abertura irá ter a oportunidade de testar os parâmetros da negociação:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9030

Spectr Spectr

Spectr

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Spectrometr_Separate

newMACD newMACD

Indicador newMACD.

ytg_Zodiac_V0 ytg_Zodiac_V0

Indicador astrológico. Signos do Zodíaco. Signo atual.