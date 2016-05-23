Participe de nossa página de fãs
VisualOpenOrderWithMM - script para MetaTrader 4
904
Scrip para colocar Stop Loss de acordo com o valor de risco definido.
Deslocamos e deixamos o script no gráfico nesse lugar onde deve estar o stop loss. Aparece uma janela onde se pode alterar o risco. O valor atual é 0.05 o que significa 5% da perda máxima (se o stop loss não for atingido). Calcula-se o volume e a posição é aberta.
Se você não quiser uma janela de aviso, então, localize no texto as linhas:
#property show_inputs
e remova-as.
Se você quiser controle total, em seguida, pressione Ctrl + O e selecione "Confirmação Manual":
Então, antes da abertura irá ter a oportunidade de testar os parâmetros da negociação:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9030
